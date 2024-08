I New York Yankees stanno dalla parte di Aaron Judge in risposta alle accuse sollevate da un allenatore delle Little League World Series.

Il martedì, i Yankees hanno elogiato Judge come un rappresentante eccellente del nostro sport, sostenendo che anche un allenatore di Little League potrebbe trarre beneficio dal imparare da lui. La loro dichiarazione recitava: "È una persona degna di celebrazione - non solo per i suoi talenti in campo, ma per il suo impegno nel fare un impatto positivo su coloro che lo ammirano."

La squadra dei Yankees ha trascorso la giornata a Williamsport interagendo con quanti più piccoli giocatori di Little League possibile prima della partita contro i Tigers. La dichiarazione proseguiva: "I nostri giocatori hanno volontariamente investito il loro tempo e la loro attenzione nei numerosi bambini che li hanno raggiunti durante il loro viaggio a Williamsport, dall'arrivo alla fine della serata."

È stato menzionato che i Yankees non avevano organizzato l'orario di domenica e i loro giocatori avevano volontariamente trascorso del tempo con la squadra di Staten Island prima della partita contro i Tigers.

Secondo il Staten Island Advance, l'allenatore della Little League Bob Laterza ha criticato Judge per non aver riconosciuto la sua squadra prima e durante la partita dei Yankees contro i Tigers a Williamsport, in Pennsylvania, domenica. Laterza ha dichiarato: "Perché non voltarsi o fare un cenno a New York e ai bambini che ti considerano un eroe? Sono loro che ti pagano lo stipendio."

Il Campionato Mondiale di Little League riunisce annualmente a Williamsport, in Pennsylvania, le migliori squadre di Little League americane e internazionali. I vincitori dei tornei USA e internazionali si sfideranno nella partita finale prevista per il 25 agosto. La MLB Little League World Classic sostiene la crescita del baseball giovanile offrendo l'opportunità ai giovani giocatori di interagire con le stelle del baseball professionistico.

Judge e il manager dei Yankees Aaron Boone hanno rifiutato di commentare le accuse, con Judge che ha dichiarato: "Non ho nulla da dire in proposito. Si tratta dei bambini - è questo che conta." Boone ha anche rifiutato di rispondere, sostenendo che non valeva la pena dignificare la rivendicazione con una risposta.

I Yankees hanno dichiarato: "I nostri giocatori erano senza dubbio impegnati a creare un'esperienza indimenticabile per i giovani giocatori di baseball e le loro famiglie provenienti da tutto il mondo, rendendo l'evento ciò che era destinato a essere." Boone ha ulteriormente elogiato Judge, dichiarando: "Aaron Judge è uno dei migliori quando si tratta di interagire con tutti."

La squadra di Little League South Shore è stata eliminata dal Campionato Mondiale di Little League martedì. La MLB Little League Classic è iniziata nel 2017 e viene organizzata annualmente al Journey Bank Ballpark al Historic Bowman Field, con i New York Mets e i Seattle Mariners previsti per partecipare all'edizione del 2025. La MLB ha notato che la partita aiuta i giocatori a dimostrare il loro impegno nel far crescere il gioco a livello giovanile e nel

