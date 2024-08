I New York Yankees stanno dalla parte di Aaron Judge in risposta alle accuse sollevate da un allenatore delle Little League World Series.

Bob Laterza, il manager della squadra Little League della South Shore, ha espresso la sua delusione per il fatto che Judge non abbia riconosciuto la sua squadra prima e durante la partita dei Yankees contro i Detroit Tigers dello scorso domenica, come riportato dal Staten Island Advance.

In una dichiarazione rilasciata questa settimana, Laterza ha detto: "Forse potrebbe girarsi o fare un cenno a New York e ai bambini che lo idolatrano come un eroe. Sono loro che finanziano il tuo stipendio."

In risposta, i Yankees hanno elogiato Judge come "uno dei maggiori ambasciatori del nostro sport" e hanno suggerito che Laterza potrebbe imparare qualcosa da lui.

La dichiarazione dei Yankees proseguiva: "È un modello da celebrare - non solo per le sue abilità e i suoi successi sul campo, ma per il suo impegno sincero nel fare un impatto positivo su coloro che lo guardano."

L'intera rosa dei Yankees ha trascorso del tempo a interagire con i Little Leaguers prima della partita a Williamsport, in Pennsylvania, compresa la squadra di Staten Island. I Yankees hanno elogiato i loro giocatori per l'entusiasmo dimostrato nei confronti dei centinaia di bambini che li hanno accompagnati dal loro arrivo a Williamsport alla fine della serata.

Judge e il manager Aaron Boone hanno rifiutato di commentare quando asked dell'AP a proposito delle dichiarazioni di Laterza.

"I non ho risposta per quello," ha detto Judge. "Non gli darò una risposta perché si tratta dei bambini. È di questo che si tratta."

Boone ha fatto eco al sentimento di Judge, dicendo che non avrebbe risposto alle dichiarazioni, dicendo all'AP che "Aaron Judge è il massimo con tutti."

La squadra Little League della South Shore è stata eliminata dal Little League World Series martedì.

Il Little League World Series riunisce ogni anno le migliori squadre Little League americane e internazionali a Williamsport. Il vincitore del bracket USA si scontrerà con il vincitore del bracket internazionale nella partita di campionato prevista per il 25 agosto. La MLB Little League World Classic, che è iniziata nel 2017 e si tiene annualmente al Journey Bank Ballpark al Historic Bowman Field, sostiene la crescita del baseball giovanile e consente ai giocatori di dimostrare il loro impegno nell'aiutare a far crescere il gioco a livello giovanile e nell'interagire con i giovani fan.

I New York Mets e i Seattle Mariners si sfideranno nell'edizione del 2025.

Nonostante le critiche di Bob Laterza, i Yankees hanno sottolineato il ruolo importante di Aaron Judge nel promuovere il loro sport, elogiandolo come un eccellente ambasciatore e modello. La rosa dei Yankees ha anche dimostrato il loro impegno nell'interagire con i Little Leaguers, mostrando la loro passione per la crescita dell'amore per lo sport nella generazione più giovane.

Leggi anche: