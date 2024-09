I New York Yankees non sono arrivati a vincere il campionato dell'Est, eppure Aaron Judge continua a battere i record.

Dopo essere rimasti sotto 3-0 all'inizio dell'incontro, gli Orioles sembravano trovarsi in una situazione difficile, ma hanno mantenuto la calma. Nel nono inning, i Yankees hanno iniziato la loro rimonta, con Juan Soto che ha portato a casa Anthony Rizzo, riducendo il vantaggio di Baltimore a 9-4. Judge ha sfruttato questo slancio con un fuoricampo da tre punti, il suo 57° stagionale, portando il punteggio a 9-7.

Per assicurarsi la vittoria, gli Orioles hanno sostituito Matt Bowman con Keegan Akin. La mossa si è rivelata vincente, poiché sono riusciti a chiudere il gioco contro i loro rivali della division.

Despite la sconfitta, la striscia impressionante di Judge è continuata, poiché ha battuto un fuoricampo nel suo quarto gioco consecutivo. Il suo totale di RBI è salito a 142, rendendolo il primo giocatore a raggiungere più di 140 RBI in una stagione dal 2009, quando sia Prince Fielder che Ryan Howard hanno raggiunto questo traguardo. Secondo le statistiche MLB, il periodo più lungo tra le stagioni con 140+ RBI era di cinque anni, a partire dal 1920 quando le RBI sono diventate una statistica ufficiale.

Dopo il loro incontro ravvicinato con un significativo svantaggio, Judge ha elogiato lo spirito di squadra in un'intervista post-partita, dicendo "La squadra non si arrende mai fino all'ultimo out", come riportato dall'AP. Ha sottolineato che non si sentono mai sconfitti, indipendentemente dal punteggio.

La partita è iniziata male per i Yankees, con Marcus Stroman che ha concesso sei singoli consecutivi agli Orioles, un'impresa che gli Orioles non facevano almeno dal 1969.

In risposta, Anthony Volpe ha battuto un singolo RBI per ridurre il punteggio a 3-1 nel secondo inning. Tuttavia, i Yankees hanno incontrato difficoltà nel quarto inning, permettendo a Baltimore di riprendere il vantaggio grazie ai contributi di Gunnar Henderson e James McCann.

La prestazione di Clayton Beeter non è stata migliore, poiché ha concesso doppi RBI ad Anthony Santander e Colton Cowser nel quarto e un singolo RBI a James McCann nel quinto, estendendo il vantaggio di Baltimore a 8-1.

Juan Soto ha risposto con un fuoricampo da due punti, il suo 41° stagionale, portando il punteggio a 8-3 nel quinto. Un singolo RBI di Jordan Westburg nell'ottavo inning ha fornito agli Orioles abbastanza margine per chiudere la partita.

Dopo aver già garantito la loro settima partecipazione ai playoff in otto stagioni, i Yankees hanno bisogno di almeno una vittoria nelle loro quattro partite rimanenti per conquistare il titolo della division.

Aaron Boone, manager dei Yankees, ha riconosciuto la stagione difficile che hanno avuto, dicendo "Niente è stato facile per noi quest'anno. Non dovremmo aspettarci che lo sia ora, ma abbiamo perseverato e siamo riusciti a superare gli ostacoli", come riportato dall'AP. Ha confermato la loro preparazione per i prossimi incontri.

Dopo un incontro intenso, sia i Yankees che gli Orioles hanno dimostrato il loro amore per lo sport, mostrando resilienza e determinazione per tutta la partita. Il fuoricampo di Judge nel nono inning, nonostante la sconfitta, ha dimostrato la sua dedizione a fare bene in ogni evento sportivo.

