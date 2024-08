I New York Liberty trionfano sui Dallas Wings con un punteggio di 79-71, assicurando la loro ottava vittoria consecutiva e mantenendo la loro posizione di squadra di punta della lega.

Il successo ha garantito all' Liberty l'ottava vittoria consecutiva, portando la squadra in vetta alla Eastern Conference con un impressionante record di 25-4, battendo il precedente record della squadra per il miglior inizio in 29 partite.

La due volte MVP della WNBA, Breanna Stewart, ha guidato la carica con 19 punti, pur avendo una serata sottotono al tiro, con soli 5 su 18 dal campo e 0 su 3 da tre. Tuttavia, ha segnato nove tiri liberi e ha contribuito con sette rimbalzi, sei assist e tre rubate.

Le infortuni hanno tenuto fuori Sabrina Ionescu, tre volte All-Star, e Betnijah Laney-Hamilton, ma la Liberty è riuscita a vincere nonostante un deludente 35,1% di tiri dal campo come squadra. Quattro giocatrici hanno comunque segnato almeno dieci punti.

Dopo la partita, l'allenatore Sandy Brondello ha ammesso: "Non è stata una bella partita. Non abbiamo tirato bene e abbiamo mancato alcuni giocatori chiave, ma abbiamo trovato un modo per vincere, il che dice tanto di questa squadra."

La Liberty ha iniziato la partita con un vantaggio di 9-3, grazie ai sei punti di Stewart nei primi quattro minuti. Tuttavia, le Wings sono tornate in partita e hanno chiuso il primo quarto in vantaggio per 17-14. La Liberty ha ripreso il comando nel secondo quarto e si è portata avanti di tre punti all'intervallo, con entrambe le squadre che hanno lottato duramente per ogni punto.

New York ha iniziato il terzo quarto con un parziale di 7-0, grazie a un potente rimbalzo offensivo e un tap-in di Kayla Thornton.

Dallas è tornata in partita per mantenere il gioco equilibrato, portandosi in vantaggio per 56-55 con 6:47 rimanenti, grazie a una schiacciata e un tiro libero di Arike Ogunbowale. Per il resto del quarto quarto, le due squadre sono rimaste appaiate, ma la Liberty ha allungato con un parziale finale di 9-2.

La vittoria ha rappresentato un importante boost per New York, che è diventata la prima squadra a garantirsi un posto nei playoff sabato.

"Talvolta, devi lottare per vincere", ha dichiarato Brondello. "Siamo rimasti uniti e questo dimostra la chimica di questa squadra - anche quando non giochiamo al nostro meglio, non ci sono recriminazioni, è più un 'Facciamolo ora e troviamo un modo'."

La rookie tedesca Leonie Fiebich ha stabilito il suo nuovo record personale con 16 punti per la Liberty, mentre Thornton ha contribuito con altri 16. Jonquel Jones ha segnato 13 punti e 13 rimbalzi, registrando il suo 11° double-double stagionale e il 90° in carriera, diventando l'ottava giocatrice della lega a raggiungere questo traguardo.

Ogunbowale, terza nella lega per punti per partita, ha segnato 19 punti per Dallas, con Natasha Howard che ha aggiunto 16. Nonostante la sua buona prestazione, Howard ha commesso sette dei 14 errori della squadra e ha fallito.

La sconfitta ha lasciato le Wings con un record di 6-22, in fondo alla classifica della WNBA insieme alle Los Angeles Sparks e alle Washington Mystics.

Questa vittoria conferma ulteriormente la supremazia dell' Liberty nella Eastern Conference. Despite le difficoltà, l'unità e la determinazione della squadra nel vincere sono aspetti encomiabili della loro prestazione sportiva.

