I New York Islanders licenziano l'allenatore Barry Trotz dopo quattro stagioni

La scorsa stagione gli Islanders hanno mancato i playoff della Stanley Cup dopo aver chiuso con un record di 37-35-10.

"Sarebbe un eufemismo dire che non è stata una decisione facile da prendere", ha dichiarato Lamoriello in una dichiarazione a NHL.com.

"Purtroppo è mio compito prendere le decisioni migliori per l'organizzazione e credo che questo gruppo di giocatori abbia bisogno di una nuova voce e questo non è in alcun modo negativo per Barry Trotz, che come ognuno di voi sa è un essere umano straordinario".

Gli Islanders si sono qualificati per la postseason nelle prime tre stagioni di Trotz. Gli Isles hanno raggiunto le finali della Eastern Conference nel 2020 e nel 2021, ma sono stati sconfitti in entrambe le occasioni dai Tampa Bay Lightning, campioni della Stanley Cup.

In quattro anni a New York, il 59enne ha ottenuto un record di 152-102-34 nella stagione regolare e 28-21 nei playoff. Trotz ha vinto il Jack Adams Award come miglior allenatore della NHL nella sua prima stagione.

Prima di approdare agli Islanders, Trotz ha guidato i Washington Capitals alla conquista della prima Stanley Cup della franchigia nella stagione 2017-18. Ha guidato Washington a due Presidents consecutivi. Ha guidato Washington a due Presidents' Trophies consecutivi - assegnati alla squadra con il maggior numero di punti - dopo le stagioni 2015-16 e 2016-17.

In 23 stagioni con Islanders, Capitals e Nashville Predators, Trotz ha ottenuto un record di 914-670-60-168 come capo allenatore. È il terzo di tutti i tempi per numero di vittorie dopo Scotty Bowman (1.244) e Joel Quenneville (969).

Fonte: edition.cnn.com