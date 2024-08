I New England Patriots vincono la prima partita senza Bill Belichick in 24 anni.

Era l'esordio per il nuovo capo allenatore dei Patriots Jerod Mayo, così come per la prima scelta del Draft NFL di quest'anno, il quarterback Drake Maye.

La terza scelta assoluta ha giocato solo una serie nel primo quarto, completando due dei suoi tre passaggi per 19 yard senza touchdown o intercetti prima di passare il resto del gioco in panchina.

"Penso che sia stato fantastico, innanzitutto, poter scendere in campo allo stadio", ha detto Maye della sua prima azione in NFL, secondo NFL.com. "È stata la mia prima volta dal giorno dopo il draft essere allo stadio, a parte il riscaldamento di ieri.

"Essere lì con i tifosi è stata una sensazione diversa. Ho avuto un po' i brividi, ma è stato solo fantastico poter competere contro qualcun altro."

Mayo ha detto in seguito che era stato il piano di far giocare solo una serie a Maye, in particolare dietro una linea offensiva colpita dagli infortuni.

Il quarterback del terzo anno Bailey Zappe ha avuto un ruolo più grande, prima che il rookie QB Joe Milton III concludesse la partita.

Milton III ha portato una scintilla in una partita che mancava di energia, aiutando a costruire una serie che si è conclusa con un passaggio da 38 yard per JaQuae Jackson.

Mayo ha definito la prestazione di Milton III "un passo avanti" nel progresso del rookie.

"Sappiamo che ha un braccio forte. Ha l'atleticità", ha detto Mayo di Milton, secondo NFL.com. "Sta migliorando con le sue letture ogni giorno. Ha un naturale talento da leader. Ma ancora una volta, non si tratta solo di una partita; si tratta del lavoro completo. Puoi giocare bene, ma devi anche farlo giorno per giorno, negli allenamenti e devi guadagnarti la fiducia non solo degli allenatori ma anche dei tuoi compagni di squadra."

La partita è stata la prima per i Patriots senza Belichick in panchina dopo che ha lasciato la squadra dopo 24 stagioni in Inghilterra, ponendo fine a una delle più grandi strisce di allenatori della storia della NFL.

L'ultima volta che New England ha vinto senza Belichick in panchina è stato il 2 gennaio 2000, quando i Patriots guidati da Pete Carroll hanno battuto i Baltimore Ravens 20-3 a Foxborough.

Durante il suo periodo con la squadra, Belichick ha vinto sei Super Bowl e è famoso per la sua coppia con il leggendario quarterback Tom Brady.

