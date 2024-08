- I nethoppers olandesi superano i volley BR in test match

La squadra di Volley di Berlino incontra un inaspettato ostacolo durante la fase di preparazione. L'assenza di giocatori chiave ha pesantemente influenzato i campioni di volley tedeschi, causando una sconfitta per 1:3 (30:28, 23:25, 21:25, 23:25) contro i rivali della Bundesliga Netzhoppers Königs Wusterhausen in una partita amichevole. Due giorni fa, invece, la squadra di volley ha vinto per 3:1 contro lo stesso avversario al Horst-Korber-Zentrum.

Di fronte a circa 400 tifosi alla Paul-Dinter-Halle di Könsig Wusterhausen, la squadra di volley ha offerto una prestazione deludente. I giocatori sembravano stanchi e la mancanza di comunicazione era evidente in tutte le posizioni. L'assenza degli olimpionici Moritz Reichert, Johannes Tille e Ruben Schott, nonché la lunga assenza del nuovo libero Kyle Dagostino, si è fatta sentire.

La squadra di volley di Berlino deve affrontare future sfide mentre si prepara per le prossime partite amichevoli. Questo mercoledì, i Grizzlys Giesen, finalisti dello scorso anno, visiteranno Berlino. La settimana successiva, la squadra guidata da Joel Banks si recherà in Polonia per affrontare il club di primo livello Warta Zawiercie due volte.

Il passo falso della squadra di volley di Berlino a Könsig Wusterhausen è stato in netto contrasto con la loro recente vittoria. Il loro prossimo avversario, i Grizzlys Giesen, visiterà BR la prossima settimana.

Leggi anche: