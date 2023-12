I nemici geopolitici Iran e Stati Uniti si scontreranno di nuovo ai Mondiali di calcio

Gli allenatori dell'Iran e degli Stati Uniti hanno evitato le polemiche politiche, dichiarando di essere concentrati sul torneo e sulla sua capacità di unire le persone. L'Inghilterra e i vincitori di uno spareggio europeo - Ucraina, Scozia o Galles - completano il gruppo.

Le gelide relazioni tra Stati Uniti e Iran, caratterizzate da scontri diplomatici e persino militari negli anni passati, potrebbero scongelarsi un po' prima della partita del 21 novembre in Qatar. Potrebbe anche peggiorare.

L'amministrazione del presidente Joe Biden sta cercando di ripristinare l'accordo nucleare del 2015 tra l'Iran e le potenze mondiali, che avrebbe limitato il programma nucleare di Teheran in cambio della revoca delle sanzioni che hanno colpito l'economia iraniana.

Washington ha accusato l'Iran e le forze che sostiene di compiere attacchi in tutto il Medio Oriente, anche contro le forze statunitensi di stanza in Iraq e Siria.

Nel 2020, i due Paesi sono stati sull'orlo della guerra dopo che gli Stati Uniti hanno ucciso un alto generale iraniano e Teheran ha risposto con attacchi missilistici di rappresaglia contro le forze statunitensi di base in Iraq.

Nonostante la serietà della rivalità tra Stati Uniti e Iran, la sfera diplomatica di Washington su Twitter è esplosa di battute dopo il sorteggio dei Mondiali di calcio tenutosi venerdì al Doha Exhibition and Convention Center in Qatar.

Ali Vaez, direttore del progetto Iran di Crisis Group, ha scherzato sul fatto che il governo statunitense abbia creato un gruppo per vedere cosa sarebbe successo in caso di pareggio.

"Un gruppo di lavoro inter-agenzie statunitensi è stato istituito prima della partita con l'Iran per determinare se il loro attacco può essere scoraggiato, la portata dei negoziati successivi in caso di pareggio e se lo scambio di maglie viola le sanzioni", ha scritto Vaez.

Tifose donne

Behnam Ben Taleblu, senior fellow presso il think tank Foundation for Defense of Democracies (FDD) di Washington, ha affermato che l'amministrazione Biden dovrebbe sfruttare l'occasione per difendere le donne iraniane.

Secondo Human Rights Watch, il mese scorso le autorità iraniane hanno impedito alle donne di entrare in uno stadio di calcio nella città di Mashhad. In passato, l'organo di governo del calcio mondiale, la FIFA, ha detto all'Iran che è giunto il momento di permettere alle donne di entrare negli stadi di calcio.

Gli allenatori, nel frattempo, erano intenzionati a concentrarsi sulla partita.

"Credo che alla fine si tratti di calcio e il miglior segno di amicizia che si possa dare è quello di competere duramente sul campo, in modo leale, ed è questo il senso della Coppa del Mondo", ha detto l'allenatore degli Stati Uniti Gregg Berhalter.

Ci sono poche aspettative per la squadra statunitense in questo torneo, per il quale non si è qualificata nel 2018 ma che ora ha un gruppo di giovani giocatori promettenti.

L'Iran si è qualificato per la Coppa del Mondo in Russia quattro anni fa, ma non ha mai superato la fase a gironi.

"Penso solo al calcio e non alle cose esteriori", ha detto l'allenatore dell'Iran Dragan Skocic.

"Spero che il calcio crei un buon contatto e un buon rapporto tra le persone e questo è ciò che la gente si aspetta dallo sport", ha aggiunto Skocic, che è croato.

L'ultima volta che gli Stati Uniti hanno affrontato l'Iran ai Mondiali hanno perso 2-1 contro la nazione del Golfo nel 1998 in Francia.

"Me lo ricordo bene", ha detto Berhalter durante una telefonata con i giornalisti. "Stavo facendo il commento per una stazione televisiva olandese.

"Era la prima volta che li affrontavamo. Era un momento di tensione politica tra i due Paesi e fu un modo per dire che sul campo di calcio siamo ancora amici".

Fonte: edition.cnn.com