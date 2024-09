I negozi di vendita al dettaglio americani stanno vincendo la battaglia contro il bricolage

Quest'anno, i commercianti stanno tessendo una storia distinta o rimanendo in silenzio in merito. Sembra che il problema dello shoplifting sia misteriosamente scomparso.

Prendiamo ad esempio Target.

Nel corso dell'anno precedente, Target ha ammesso una piaga di furti e gruppi organizzati che saccheggiavano la merce, con una perdita di oltre 500 milioni di dollari di profitti. Inoltre, Target ha chiuso nove negozi, citando "furti e crimine organizzato al dettaglio" come una minaccia alla sicurezza dei dipendenti e dei clienti, rendendo l'attività insostenibile.

Tuttavia, Target ha ora adottato un tono diverso mentre naviga meglio con la merce smarrita, un fenomeno comunemente chiamato "shrink". Anche se shrink e furto spesso vanno di pari passo, lo shrink comprende anche le perdite dovute a furti dei dipendenti, prodotti danneggiati o rovinati, errori amministrativi, frodi dei fornitori e altri fattori.

In una chiamata con gli analisti dello scorso mese, il COO di Target Michael Fiddelke ha espresso ottimismo, affermando: "Siamo avanti rispetto a dove ci aspettavamo di essere in termini di progressi sullo shrink".

In modo simile, altri dettaglianti hanno modificato la loro posizione. Le perdite di merce di molti dettaglianti si sono stabilizzate o migliorate, e le catene hanno pubblico attenuato il loro linguaggio. Le menzioni di "shrink" durante le chiamate degli utili delle società sono diminuite del 20% nei primi due trimestri del 2024 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo un'analisi di FactSet.

Lo shrink è migliorato principalmente grazie a una contabilità più accurata della merce da parte dei dettaglianti. Inizialmente, i dettaglianti potrebbero aver sottostimato le loro perdite, portando a sovrastime in alcuni casi.

Per contrastare il furto, i negozi hanno implementato misure come la sicurezza dei prodotti e la rimozione delle stazioni di autopagamento. Queste misure potrebbero aver ridotto il furto, nonostante possano aver frustrato gli acquirenti.

I dettaglianti hanno anche ricevuto l'assistenza di vari governi locali e statali che hanno allocato risorse aggiuntive e adottato leggi per contrastare il furto e il crimine organizzato. Ad esempio, in California, il governatore Gavin Newsom ha recentemente firmato una legge per l'implementazione di pene più severe per il furto al dettaglio, comprese pene più lunghe per i grandi furti e soglie più basse per le accuse di furto grave.

Michael Baker, un analista di dettaglio di DA Davidson, ha osservato: "I dettaglianti ne hanno parlato molto, e questo ha attirato l'attenzione sul problema. Ha funzionato un po'".

Argomento Controverso

Il cambiamento del messaggio dei dettaglianti sull'shrink' indica che le loro iniziative stanno dando i loro frutti. Tuttavia, solleva anche domande sulla gravità del problema dello shoplifting inizialmente.

Lo shoplifting ha attirato molta attenzione politica dopo la pandemia del 2020, con video di ladri che causavano caos nei negozi che diventavano virali sui notiziari e sui social media. I negozi hanno adottato misure drastiche per proteggere gli articoli come dentifricio e deodoranti. L'ex presidente Donald Trump ha suggerito che gli shoplifter dovrebbero essere sparati e i legislatori di entrambi i partiti hanno promesso di affrontare il problema.

Tuttavia, la nozione di un aumento nazionale dello shoplifting è stata in gran parte smentita. In verità, il crimine al dettaglio non ha registrato un aumento significativo a livello nazionale negli ultimi anni e ha addirittura diminuito in alcune aree.

Alcuni analisti del dettaglio hanno ipotizzato che i dettaglianti potrebbero aver esagerato l'impatto dello shrink e del furto per nascondere altri problemi. Nel 2021, gli analisti di William Blair hanno suggerito che le società potrebbero aver "esagerato" l'impatto, utilizzandolo come capro espiatorio per la gestione del magazzino e gli errori strategici. L'ex CFO di Walgreens James Kehoe ha ammesso lo scorso anno che l'azienda potrebbe aver esagerato, affermando: "Forse abbiamo pianto troppo" riguardo al furto e ad altre perdite.

Neil Saunders, analista del dettaglio di GlobalData, ha dichiarato a CNN: "Suggerisce che alcune delle campane d'allarme che hanno suonato l'anno scorso erano falsi allarmi. Non significa che non ci fosse un problema, solo che la portata era stata esagerata un po'".

Misurazione Complessa

Il termine "shrink" viene utilizzato non solo per il furto, ma anche per altre perdite. I dettaglianti non possono individuare la causa esatta di ogni articolo mancante, quindi calcolano il loro tasso di shrink come percentuale delle loro vendite per fare una stima.

Il loro tasso di shrink è la differenza tra i prodotti che hanno fisicamente nei negozi e nei magazzini durante un inventario e ciò che hanno acquistato. Il furto dei clienti e dei dipendenti rappresenta circa due terzi delle perdite per shrink, stimano i dettaglianti, con ulteriori perdite per prodotti danneggiati o rovinati, errori amministrativi, frodi dei fornitori e altri fattori.

Le società determinano il loro tasso di shrink eseguendo inventari fisici, generalmente una o due volte all'anno, secondo la Federazione Nazionale del Commercio al dettaglio, un gruppo di interesse dell'industria.

Lo shrink è diminuito nel 2020 quando i negozi sono stati chiusi durante la pandemia e lo shopping online è aumentato.

Quando i negozi hanno riaperto, i dettaglianti hanno sottostimato il loro tasso di shrink, portando a stime più elevate quando hanno eseguito gli inventari fisici nel 2022. Ciò ha portato a maggiori perdite di profitto.

Il tasso medio di shrink per i dettaglianti nel 2022 era del 1,6%, in aumento rispetto al 1,4% del 2021. Anche se questo tasso era coerente con i livelli pre-pandemici, i dati per il 2023 e il 2024 non sono stati ancora rilasciati dalla Federazione Nazionale del Commercio al dettaglio.

Ridurre lo shrink: molti dettaglianti hanno meno inventario di quanto ne avessero nel 2022 e nel 2023, quando hanno accumulato merce per soddisfare la domanda dei consumatori.

I livelli totali di inventario, esclusi i veicoli, sono diminuiti dell'1,3% a giugno, segnando il 14° mese consecutivo di diminuzioni annuali, secondo i dati più recenti del Bureau of the Census.

Baker ha spiegato: "Se hai meno inventario, hai meno shrink".

Mentre lo shrink al dettaglio è diminuito, il crimine organizzato al dettaglio non è scomparso, ha sottolineato David Johnston, vice presidente della protezione degli attivi e delle operazioni al dettaglio della Federazione Nazionale del Commercio al dettaglio, a CNN. Ha evidenziato che lo shrink è solo un aspetto e ignora altre preoccupazioni legate al furto, come la sicurezza dei dipendenti e dei clienti, i danni fisici ai negozi e le percezioni negative sulla sicurezza del negozio.

Il furto e la perdita rimangono un problema, anche se la riduzione dei costi è stabile, ha sottolineato. Il tasso di furto nei primi sei mesi del 2024 nelle principali città è stato in media del 24% più alto rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, secondo uno studio recente del Consiglio sulla Giustizia Criminale. I primi sei mesi del 2024 hanno mostrato anche un aumento del 10% del tasso di furto rispetto ai primi sei mesi del 2019.

Tuttavia, Ernesto Lopez, specialista senior di ricerca del Consiglio sulla Giustizia Criminale e coautore del rapporto, ha avvertito che l'aumento potrebbe essere dovuto o a un aumento effettivo degli incidenti di furto o a un aumento delle attività commerciali che segnalano gli incidenti alle forze dell'ordine.

I rivenditori hanno adottato diverse misure per contrastare il furto e ridurre le perdite, come la sicurezza degli articoli all'interno delle vetrine di vetro, la rimozione dei punti di autodistribuzione e l'equipaggiamento dei dipendenti con telecamere corporee in determinati casi.

I consumatori esprimono frustrazione verso le vetrine chiuse, ha notato Edgar Dworsky, avvocato dei consumatori e fondatore di Consumer World. Ha spiegato che le persone non vogliono disturbare il personale del negozio quando vogliono acquistare un prodotto chiuso. Confrontare gli articoli e leggere le etichette in diversi casi è anche più difficile. Un'indagine online di oltre 1.000 lettori di Consumer World ha rivelato che il 55% opta per acquistare un prodotto altrove quando il prodotto desiderato è chiuso.

I rivenditori collaborano più strettamente con le forze dell'ordine e destinano più risorse interne per contrastare e indagare il furto. Un portavoce di Home Depot ha informato CNN che hanno assistito a miglioramenti nell'affrontare il problema in aumento del crimine organizzato al dettaglio. Anche se l'ambiente dell'attività criminale non è migliorato, stanno assistendo a progressi con le loro misure di sicurezza.

Ulta Beauty ha riferito che il suo tasso di riduzione è rimasto lo stesso dell'anno scorso. Nella loro ultima chiamata alle entrate, hanno menzionato l'installazione di nuovi fissaggi per scoraggiare i furti di piccole fragranze e ridurre le perdite.

In parole di Johnston, i rivenditori hanno aggiunto strati di sicurezza aggiuntivi per ridurre il furto negli ultimi 18 mesi.

In risposta alla significativa perdita di oltre 500 milioni di dollari a causa del furto nell'anno precedente, Target ha implementato misure per contrastare il furto e migliorare il loro tasso di riduzione. Ciò include la sicurezza dei prodotti, la rimozione dei punti di autodistribuzione e la collaborazione con le forze dell'ordine.

Nonostante il miglioramento dei tassi di riduzione e la stabilità delle perdite di merci per molti rivenditori, il crimine organizzato al dettaglio continua a essere una preoccupazione. Il tasso di furto nei primi sei mesi del 2024 nelle principali città è stato in media del 24% più alto rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, secondo uno studio recente del Consiglio sulla Giustizia Criminale.

