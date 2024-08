- I musicisti popolari mettono in mostra le loro canzoni preferite.

Svelare le Stelle Musicali in una Luce Inedita - È Questa la Promessa sui Palchi di Amburgo: Secondo l'annuncio di Stage Entertainment, c'è un nuovo formato in arrivo su questi palchi. Aspettatevi concerti solisti, spettacoli dal vivo o altre intrattenimenti divertenti durante i giorni non di rappresentazione. La compagnia ha sottolineato, "Questo offre al pubblico un'opportunità esclusiva di interagire con artisti rinomati oltre alle grandi produzioni musicali, scoprire aspetti nascosti di loro e rimanere affascinati dalle loro voci magnifiche nell'ambiente distintivo dei teatri Stage Entertainment di Amburgo, Berlino e Stoccarda."

L'evento straordinario inizia il 30 settembre con "musicalpeople in Concert" al Stage Theater nel Hafen Amburgo. Si esibiranno Willemijn Verkaik, attualmente protagonista in "The Ice Queen" e presto in "& Julia", insieme a cantanti come Aisata Blackman, Roberta Valentini e Axel Herrig. Questo evento spettacolare offre un viaggio musicale nel tempo, presentando i loro brani più amati.

