- I musicisti continuano a suonare per evitare l'isteria

Dopo l'incidente di accoltellamento tragico alla festa della città di Solingen, dove stavo suonando, la sicurezza dell'evento si è avvicinata a me e mi ha chiesto di continuare a fare musica per prevenire il panico di massa immediato dopo l'incidente. Ho trovato questo compito incredibilmente difficile, dati i morti, come ho menzionato su Instagram. In precedenza, sia "Rheinische Post" che "Der Spiegel" avevano coperto questa storia.

Poco dopo, la musica è stata interrotta e la folla è stata informata della situazione, come ho dettagliato nel mio post e in una serie di storie. Insieme ad altri, ho cercato rifugio in un negozio vicino. "Ancora non riesco a capacitarmi", ha espresso il musicista, il cui vero nome è Tobias Topic. I suoi cari erano presenti alla festa della città con i loro giovani figli. La sua solidarietà va alle vittime e alle loro famiglie.

Durante un attacco alla festa della città di venerdì sera, tre persone hanno perso la vita. Otto persone sono rimaste ferite, cinque delle quali in modo grave. La polizia della Renania Settentrionale-Vestfalia ha classificato l'atto come un attacco a causa del deliberato obiettivo del perpetratore.

Il musicista Tobias Topic ha espresso la sua incredulità dopo l'incidente, dicendo: "Ancora non riesco a capacitarmi". Inoltre, Tobias ha espresso la sua solidarietà alle vittime e alle loro famiglie.

Leggi anche: