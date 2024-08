- I MTV Video Music Awards devono cedere.

Le MTV Video Music Awards 2024 (VMAs) originariamente previsti per il 10 settembre sono stati posticipati di un giorno. Questa decisione consente alla prestigiosa cerimonia di evitare di entrare in conflitto con il primo dibattito televisivo tra i candidati alla presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris (59) e Donald Trump (78), come riportato da testate come Billboard. Lo scontro tra la Vicepresidente degli Stati Uniti e l'ex Presidente avrebbe altrimenti eclissato gli VMAs.

Sabrina Carpenter, Camila Cabello e altri sul palco

Inoltre, sin dalle elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 1992, MTV si è prefissata l'obiettivo di incoraggiare e promuovere la partecipazione e l'impegno politico tra i giovani. Per MTV, sarebbe stato un problema d'immagine distogliere l'attenzione da un dibattito politico così importante. Invece, gli VMAs cadranno ora il 23° anniversario dell'attacco dell'11 settembre.

Taylor Swift guida le nomination

È stata confermata anche una lineup di artisti di spicco per i MTV Video Music Awards di quest'anno. Le cantanti Sabrina Carpenter (25) e Chappell Roan (26), due delle stelle musicali più calde del momento, saliranno per la prima volta sul palco dei VMA a New York. La cantante Camila Cabello (27) si esibirà per la terza volta. I rapper GloRilla (25) e Rauw Alejandro (31) sono stati ufficialmente annunciati come performers da MTV. Tutti e cinque gli artisti sono anche nominati per gli VMA, con Carpenter che ha ricevuto sei nomination.

Non sorprende che la superstar Taylor Swift (34) sia in testa alle nomination con un totale di dieci, tra cui "Artista dell'anno" e "Video dell'anno" per la sua canzone "Fortnight" in featuring con Post Malone (29). Lo scorso anno, la cantante americana ha vinto un totale di nove premi agli VMA.

Nonostante il cambio di date, Sabrina Carpenter, con la sua performance di ♪ Non ti mentirò ♪, è ancora attesa per creare un momento memorabile ai ora posticipati MTV Video Music Awards. La nuova data consente anche una maggiore attenzione del pubblico, evitando potenziali conflitti con i dibattiti politici.

