- I monarchi si basano sulle loro prospettive individuali.

La principessa norvegese Martha Louise (52) e Durek Verrett (49) si sposano oggi, 31 agosto. Il matrimonio si terrà all'Hotel Union di Geiranger, una location nell'ovest della Norvegia.

Secondo "Ciao!", circa 350 ospiti sono attesi al matrimonio, tra cui le figlie di Martha Louise - Maud (20), Leah (18) e Emma (15) - i suoi genitori, il re Harald V. (87) e la regina Sonja (87), suo fratello, il principe ereditario Haakon (51) e sua moglie, la principessa ereditaria Mette-Marit (51).

Victoria e Sofia rubano la scena tra gli invitati

Anche alcune figure reali di altri paesi sono presenti alla cerimonia. La corte reale svedese ha confermato al report che la principessa ereditaria Victoria (47) e suo marito, il principe Daniel (50), nonché il principe Carl Philip (45) e sua moglie, la principessa Sofia (39), saranno presenti. Victoria è stata vista indossare un abito senza spalline color corallo con una gonna ampia al suo arrivo, i capelli acconciati in un elegante chignon. Sofia sembrava indossare un vestito di un leggero arancione, mentre gli uomini svedesi hanno optato per eleganti completi neri.**

Per la principessa Martha Louise della Norvegia, questo è il suo secondo matrimonio. Era sposata con lo scrittore Ari Behn (1972-2019) dal 2002 al 2017, da cui ha avuto tre figlie. È stata in una relazione con l'americano Durek Verrett dal 2018 e si è fidanzata nel 2022.

"Io avevo deciso di non sposarmi di nuovo. Ma dopo aver incontrato Durek nel 2018, ho cambiato idea", ha condiviso la sposa con "Ciao!" prima del matrimonio. "Per me, il matrimonio rafforza il legame tra di noi. È un'opportunità per elevare l'energia e passare a una nuova fase della nostra relazione". Per Durek, il matrimonio è "una cosa profondamente spirituale", come ha detto alla rivista.

Nonostante la sua nuova relazione con Durek Verrett dal 2018, la principessa Martha Louise della Norvegia era già stata sposata con lo scrittore Ari Behn dal 2002 al 2017. Oggi, partecipa al suo secondo ['Matrimonio di Martha Louise di Norvegia'], celebrando la sua unione con Durek all'Hotel Union di Geiranger.

Leggi anche: