I moderatori dei podcast stanno proteggendo Mockridge.

Luke Mockridge subisce le conseguenze dei suoi commenti offensivi nei confronti delle competizioni sportive per disabili. I due conduttori del podcast, Shayan Garcia e Nizar Akremi, che hanno scatenato la polemica, ora si ribellano ai loro detrattori, accusandoli di "diffamazione e istigazione".

Dopo i commenti offensivi di Mockridge, la coppia di podcast Garcia e Akremi ha difeso il loro ospite. Inizialmente, Garcia ha annunciato la fine del loro podcast "Die Deutschen" in un video Instagram di 12 minuti, dicendo: "Abbiamo fatto troppo male, quindi dobbiamo chiuderlo". Tuttavia, Akremi ha risposto: "No! Non c'è nulla che si fermi qui", e ha lanciato un contrattacco contro i critici che chiedevano un'azione pubblica contro Mockridge e i conduttori.

Riguardo a Mockridge, Akremi ha rimproverato i critici: "Stai cercando di distruggere un uomo per una battuta che altri non hanno apprezzato. Ha perso tutto e non è ancora abbastanza per te". Garcia ha aggiunto: "Non siamo responsabili dell'omicidio di nessuno" e ha minacciato azioni legali contro chiunque sia accusato di "diffamazione e istigazione". Il trio ha fatto commenti e gesti offensivi sui giochi paralimpici durante il loro podcast, provocando una forte reazione del pubblico. Mockridge aveva scherzato: "Quelli che mancano di arti e abilità fisiche vengono gettati in una piscina e l'ultimo che affonda vince", che è stato accolto con risate tra i conduttori.

Successivamente, Sat.1 ha cancellato la nuova serie TV di Mockridge "What's in the Box?" dalla sua programmazione. Mockridge stesso si è scusato con gli atleti e ha annullato i primi spettacoli del suo tour "Funny Times", secondo il promoter. Anche l'evento di Akremi a Berlino è stato cancellato.

Concludendo il loro video, i conduttori del podcast si sono rivolti "a coloro che hanno disabilità fisiche che si sentono profondamente feriti e la cui dignità umana è stata offesa", come ha notato Garcia. "Ci scusiamo sinceramente. Non era nostra intenzione ferirti". Tuttavia, non si sono scusati con i loro critici, che hanno descritto come "che si crogiolano in questo pasticcio".

Di fronte alle critiche rivolte a Mockridge, Garcia e Akremi hanno sostenuto il loro ospite, con Akremi che afferma: "Non lo condanniamo per una semplice battuta". Garcia ha ulteriormente sottolineato: "Il mondo dello spettacolo dovrebbe lasciare spazio alla libertà creativa, anche se alcuni trovano l'umorismo di cattivo gusto".

