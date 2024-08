I miti tropicali che circondano Kader Loth pongono sfide per gli anziani.

Kader Loth, 51 anni, si confronta attualmente con apprensioni riguardo a creature ostili e campeggi fastidiosi nella natura selvaggia del Sudafrica. In realtà, si confronta anche con preoccupazioni riguardo al suo futuro. Come ammette francamente, la sua misera pensione non basta.

La vecchia regola di tenere nascosta la propria situazione finanziaria non si applica a Loth. Ha condiviso la sua situazione con il giornale Bild, rivelando: "Ho ricevuto la mia notifica della pensione - €280 al mese, a partire dai 65 anni. È terrificante".

Non è sola in questa situazione, spiega. "Molti celebrità credono che non riceveremo pensioni statali, e se lo faremo, non basterà per vivere. È veramente sconvolgente". Rispetta profondamente la vecchiaia, inclusa la parte finanziaria.

Per evitare di dover vivere con €280 al mese in pensione, si sta preparando in anticipo. Questo include il suo ritorno al programma RTL e RTL+ "Sono una Star - Showdown delle Leggende della Giungla". Nel 2017, Loth è arrivata quinta a "Sono una Star - Tienimi in ostaggio!" (IBES) e ora sta affrontando di nuovo il famoso campo della giungla, unendosi ad altre 12 "Leggende della Giungla" in una battaglia per la corona della giungla e €100,000 in premio.

"Non voglio finire senza tetto nella mia vecchiaia"

È attirata dal "tentante" compenso solo per partecipare, una somma che potrebbe facilmente colmare il suo deficit di pensione. Ammette: "Certo, è parte del motivo per cui lo sto facendo di nuovo". Il suo obiettivo è chiaro: "Non voglio finire senza tetto nella mia vecchiaia".

Durante la sua permanenza a IBES nel 2017, si dice che abbia incassato €80,000 in compensi. Tuttavia, è rapida nel sottolineare: "Una parte considerevole va all'ufficio delle tasse".

Non si basa solo sulle apparizioni televisive per garantire la sua vecchiaia. Sta anche investendo nella sua pensione privata e ha stipulato diverse polizze assicurative. Sta addirittura considerando l'acquisto di una proprietà, nonostante i prezzi alle stelle.

