I misteriosi matrimoni di Boris Becker sono nascosti.

Sembra che ci sia molta riservatezza intorno al matrimonio di Boris Becker con Lilian de Carvalho Monteiro, con pochi dettagli che trapelano nel dominio pubblico. Alcune fonti, come Bild, hanno riferito che hanno scambiato i voti sabato sera, ma altre sono ancora reticenti.

Ci potrebbero essere diverse ragioni per questa riservatezza. Si vocifera che Becker potrebbe cercare di monetizzare l'evento vendendo le foto del matrimonio al miglior offerente. E se così fosse, sembra che gli ospiti stiano facendo lo stesso e stiano tenendo le cose sottotono.

Despite the lack of information about the ceremony itself, we do have some images of the accompanying festivities. On Friday evening, Becker and his then-fiancée Lilian were hosting guests at the exclusive Puny restaurant in Portofino, Italy. A photo shared by the restaurant shows Becker sipping his wine amongst a group of people. Whether he gave a speech, took a break from tennis, or simply enjoyed some downtime is uncertain.

Una festa lussuosa

Come ci si potrebbe aspettare da un evento di celebrità, questo evento è stato apparentemente molto costoso. Secondo RTL, la festa al Puny, che aveva circa 100 invitati, è costata circa 25.000 euro.

La cerimonia di matrimonio stessa è stata apparentemente celebrata nell'Abbazia della Cervara sul Monte di Portofino. I neo-sposi e i loro parenti stretti hanno apparentemente trascorso la notte lì, con il costo dell'intero pacchetto che ammonta a circa 300.000 euro.

Tuttavia, i dettagli sulla cerimonia stessa sono stati scarsi finora. Bild riferisce che i primi ospiti sono arrivati ​​intorno alle 16:12, vestiti in abiti eleganti. Intorno alle 18:50, la torta nuziale sarebbe stata portata al monastero. Ma a parte questo, siamo ancora in attesa di ulteriori informazioni.

