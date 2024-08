Escalatione nel Vicino Oriente - I ministri della Difesa di Israele e Germania si incontrano

Il Ministro della Difesa israeliano Joav Galant ha parlato con il suo omologo tedesco Boris Pistorius della situazione tesa nel Medio Oriente. Galant ha descritto la conversazione come "un importante dialogo con il mio amico". Ha informato Pistorius circa "gli sviluppi della sicurezza e le minacce dall'Iran e dai suoi alleati contro Israele e l'intera regione". Galant ha ringraziato il ministro tedesco per il sostegno a Israele. "Il mondo libero deve unirsi contro il maggior disturbatore e esportatore di terrore - l'Iran", ha dichiarato l'ufficio di Galant.

Il broadcaster militare israeliano ha riferito che Galant aveva parlato con i ministri della Difesa degli Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Italia negli ultimi giorni. L'obiettivo era "coinvolgere il maggior numero possibile di partner in una coalizione internazionale che sostenga Israele".

Un portavoce del Ministero della Difesa tedesco ha dichiarato a Berlino il mercoledì che la conversazione tra Galant e Pistorius riguardava la situazione. Non sono stati raggiunti risultati concreti.

Attualmente, l'esercito israeliano è in massima allerta. Il paese si aspetta rappresaglie dall'Iran e dai suoi alleati nella regione. Teheran aveva minacciato "punizioni severe" per Israele dopo che il leader politico dell'organizzazione terroristica palestinese Hamas, Ismail Haniyeh, era stato preso di mira e ucciso nella capitale iraniana la scorsa settimana. Iran e Hamas danno la colpa a Israele per l'attacco.

Solo poche ore prima, Israele ha ucciso un comandante di alto livello di Hezbollah, Fuad Shukr, in un attacco aereo nella capitale libanese, Beirut. La milizia sciita Hezbollah è uno dei più leali alleati dell'Iran.

Israele può contare sul sostegno degli Stati Uniti e di altri alleati nell'intercettare i missili, i cruise missile e i droni dell'Iran e dei suoi gruppi proxy con sistemi di difesa moderni. Non ci sono piani noti per l'impegno tedesco nella difesa di Israele in caso di attacco.

