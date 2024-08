- I militari hanno ammesso di aver nascosto armi da fuoco nella loro residenza.

A Villingen-Schwenningen, un soldato in pensione è attualmente sotto processo presso il tribunale locale per accuse di essersi barricato in casa propria, armato di armi e esplosivi. Durante il processo, il 63enne ha espresso rimorso, affermando: "Ammetto il mio errore, non lo rifarei. È successo e basta". Ha attribuito le sue azioni alla sua situazione senza uscita.

L'uomo è accusato di aver preparato un'esplosione, ostacolato le forze dell'ordine, messo in pericolo la sicurezza pubblica e compiuto atti di crudeltà verso gli animali, poiché avrebbe abbattuto il suo gatto con un colpo alla testa.

Si dice che in gennaio si sia barricato all'interno di una casa a Unterkirnach, nella Foresta Nera, per diverse ore, minacciando di demolire l'edificio, che non era più di sua proprietà, e contemplando il suicidio. I vicini sono stati evacuati e sono state inviate truppe speciali heavily armed.

La proprietà è stata trovata piena di 'numerose' armi, esplosivi, armi da fuoco e munizioni. I meccanismi di accensione erano fissati al pavimento e alle porte per accendere la benzina in caso di ingresso non autorizzato. Secondo l'accusa, l'uomo era sotto l'influenza di medicinali.

"Mi ero arreso al mondo", ha ammesso il tiratore sportivo. Dopo più di dieci ore, si è arreso pacificamente e attualmente è sotto cauzione. Non è chiaro se verrà emesso un verdetto mercoledì.

Le prove contro il soldato in pensione includono la scoperta di 'numerose' armi nella sua proprietà. Nonostante fosse sotto l'influenza di medicinali, aveva installato meccanismi di accensione per innescare esplosioni con la benzina.

Leggi anche: