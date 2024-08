I migliori siti di e-commerce di German Net

Opzioni ampie, disponibilità 24/7 per gli ordini e consegna a domicilio sono solo tre dei motivi che rendono l'acquisto online allettante. L'ampia indagine dei consumatori condotta dall'Istituto Tedesco per la Qualità del Servizio (DISQ) e ntv ha rivelato i principali fornitori. Un'impressionante quantità di 77.000 opinioni dei clienti ha determinato le migliori aziende in 98 categorie, che hanno ricevuto il titolo di "Migliori Negozi Online della Germania 2024".

Valutazione dei Consumatori

L'indagine sui consumatori, condotta online e rappresentativa della popolazione, ha valutato la soddisfazione dei clienti nei confronti dei negozi online in diversi aspetti, come il rapporto qualità-prezzo, l'ampiezza dell'offerta, il servizio clienti, la presenza web/app, le condizioni di ordinazione e pagamento, nonché la spedizione e i resi.

Sono stati considerati numerosi fattori individuali, come la qualità del prodotto e l'assortimento, la competenza nel fornire consulenza attraverso telefono, email e chat, le opzioni di pagamento e le possibilità di spedizione, i costi e la velocità di spedizione e la gestione dei resi.

Inoltre, la volontà dei clienti di consigliare è stata inclusa nel punteggio complessivo. In totale, sono state valutate 944 aziende, con 867 negozi online che hanno superato la valutazione individuale con almeno 80 voti ciascuno.

"La soddisfazione dei clienti nei confronti dei negozi online è notevolmente alta nelle aree dell'ordinazione e delle condizioni di pagamento, nonché della presenza web o dell'app", dice Markus Hamer, Direttore Generale dell'Istituto Tedesco per la Qualità del Servizio. "I clienti tendono ad essere leggermente critici riguardo al rapporto qualità-prezzo, con quasi un quarto dei rispondenti che esprime insoddisfazione. Tuttavia, i fornitori di e-commerce ottengono nel complesso risultati buoni o ottimi."

Fornitori Top Onorati

I vincitori di quest'anno comprendono sia giganti del commercio elettronico che specialisti, come Amazon, Baslerbeauty, Flaconi.de, Hellweg.de, Höffner, Reifen.com, Samsung, Tchibo.de e Zalando.

Nella valutazione dettagliata dei consumatori, la competenza dei negozi online nel fornire servizi di consulenza attraverso vari canali, come telefono, email e chat, è stata considerata come uno dei numerosi fattori individuali.

