I migliori premi FIFA: Robert Lewandowski e Alexia Putellas premiati come giocatori dell'anno

La centrocampista della Spagna e del Barcellona è stata determinante per i successi delle sue squadre sia a livello di club che a livello internazionale, aiutando il Barça a stabilire numerosi record nel suo cammino verso la vittoria del campionato spagnolo, della Champions League e della Copa de la Reina nel 2021.

A livello internazionale, la Spagna ha vinto tutte le partite del 2021 e, cosa straordinaria, non ha subito nemmeno un gol.

Nella categoria maschile, Robert Lewandowski ha vinto la sua seconda corona consecutiva di Giocatore dell'anno, battendo Lionel Messi e Mo Salah nei premi votati dai giocatori.

L'attaccante della Polonia e del Bayern Monaco ha segnato 43 gol in Bundesliga nel 2021, battendo il record di 49 anni di Gerd Muller per il maggior numero di gol segnati in un anno solare.

Lewandowski era considerato il favorito per il premio Ballon d'Or, ma a sorpresa ha perso contro Messi del Paris Saint-Germain a novembre.

È stata una serata positiva per il Chelsea, che ha visto Emma Hayes aggiudicarsi il premio di Allenatore dell'anno femminile e Thomas Tuchel quello di Allenatore dell'anno maschile.

Sotto la guida di Hayes, il Chelsea femminile ha vinto il doppio campionato e la coppa e ha raggiunto la finale di Champions League, mentre Tuchel ha guidato la squadra maschile alla gloria della Champions League nella scorsa stagione.

Il portiere del Chelsea Edouard Mendy è stato incoronato miglior portiere maschile, mentre il capitano del Cile femminile e stella del Lione Christiane Endler ha vinto il premio femminile.

Cristiano Ronaldo è stato insignito di un premio speciale per essere diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nel calcio internazionale maschile.

L'attaccante del Manchester United ha raggiunto i 115 gol con il Portogallo, superando il precedente record di 109 stabilito dalla leggenda iraniana Ali Daei.

"È un sogno [stabilire il record]", ha detto Ronaldo alla cerimonia. "Prima di tutto, devo ringraziare i miei compagni di squadra, soprattutto la nazionale negli ultimi 20 anni".

"Non avrei mai pensato di battere questo record, di segnare 115 [gol]. Sono molto orgoglioso, è un premio speciale della FIFA, un'organizzazione che rispetto molto".

L'ex centrocampista del Tottenham Erik Lamela ha vinto il premio Puskas per il gol dell'anno per la sua splendida rabona contro l'Arsenal nel North London Derby.

Fonte: edition.cnn.com