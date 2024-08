Avventurarsi sempre più lontano, verso l'orizzonte. - I migliori luoghi per le vacanze a settembre

Settembre offre un'ottima opportunità per i viaggiatori in cerca di un ritiro sereno, fuggendo dalla stagione turistica peak, per immergersi nella cultura, nella natura e nella storia. I paesaggi suggestivi e i sentieri di trekking di Cinque Terre in Italia, lo spirito vivace di Monaco di Baviera durante l'Oktoberfest, i monumenti culturali e le esibizioni di flamenco a Siviglia, il centro storico e le attrazioni d'arte contemporanea a Zara, o le suggestive rovine di Machu Picchu rannicchiate nelle Ande peruviane - ciascuna destinazione offre esperienze uniche sotto l'atmosfera mite dell'autunno. Questa sezione evidenzia le destinazioni top di settembre.

Cinque Terre, Italia

Cinque Terre sulla costa ligure d'Italia è un'opzione allettante per i visitatori di settembre che apprezzano l'unione di escursionismo, natura e villaggi pittoreschi. Questo sito patrimonio mondiale dell'UNESCO comprende cinque villaggi - Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore - che si estendono lungo le scoscese scogliere della Riviera italiana. Il Sentiero Azzurro collega i villaggi, offrendo viste mozzafiato del mar Mediterraneo turchese. Le temperature di settembre sono gradevolmente miti, rendendo piacevoli le lunghe passeggiate lungo i sentieri costieri, senza il caldo estivo che può rendere queste attività impegnative a luglio e agosto.

Inoltre, Cinque Terre stuzzica con la cucina ligure tradizionale, rinomata per i suoi appetitosi frutti di mare, il celebre Pesto alla Genovese e i vini locali. L'inizio dell'autunno porta un'ambiente tranquillo mentre la folla turistica estiva si placa, concedendo ai visitatori ampie opportunità per esplorare i vicoli stretti e le piazze nascoste dei villaggi e gustare i paesaggi naturali incontaminati. Oltre all'escursionismo, la regione offre possibilità di nuotare e fare kayak, particolarmente nelle insenature isolate, spesso accessibili solo a piedi o in barca.

Monaco di Baviera, Germania

A settembre, Monaco attira i visitatori con il celebre Oktoberfest, che inizia alla fine di settembre e si protrae fino a ottobre. Originariamente tenuto nel 1810 per celebrare il matrimonio del Principe Ludwig e della Principessa Therese, è ora la più grande festa popolare del mondo, che omaggia la tradizione bavarese. Nelle tende per la birra festosamente addobbate, i patroni gustano specialità bavaresi come i pretzel, la salsiccia bianca e il pollo, con la birra festiva appositamente montata. La musica tradizionale a brass, i costumi folcloristici vivaci e l'atmosfera vivace rendono l'Oktoberfest un'esperienza indimenticabile.

Oltre al sito del festival, Monaco offre una vasta gamma di attrazioni a settembre. Conosciuta per il suo armonioso equilibrio tra tradizione e modernità, la città invita i visitatori a esplorare musei rinomati come l'Alte Pinakothek o il Museo tedesco. Inoltre, Monaco sfoggia una miriade di birrerie dove è possibile godersi il calore autunnale sotto vecchi castagni. Una passeggiata nel giardino inglese, uno dei parchi urbani più grandi del mondo, è anche imperdibile, specialmente quando le foglie cambiano colore.

Siviglia, la capitale dell'Andalusia, si trasforma in un epicentro culturale a settembre, particolarmente allettante per gli appassionati di flamenco e di design moresco. Le temperature sono più gradevoli rispetto ai mesi estivi torridi, rendendo più semplice visitare i numerosi monumenti storici della città. Il Real Alcázar, un complesso palaziale straordinario creato dai Mori e in seguito ampliato dai governanti cristiani, è una delle principali attrazioni della città. Inoltre, la Cattedrale di Siviglia, una delle più grandi cattedrali gotiche del mondo, con la sua famosa torre campanaria, la Giralda, è un must-see per ogni turista.

Oltre ai monumenti storici, Siviglia affascina con una vivace scena del flamenco. A settembre, numerosi spettacoli si svolgono in diversi bar e teatri in tutta la città, offrendo uno sguardo approfondito in questa forma d'arte emotiva e appassionata. Il festival biennale del flamenco "Bienal de Flamenco" progettato per attrarre artisti e appassionati di tutto il mondo trasforma Siviglia in un punto di riferimento per gli appassionati di flamenco a settembre. Dal punto di vista culinario, Siviglia vanta una ricca varietà di opzioni: nei bar delle tapas della città, i visitatori possono assaggiare una vasta gamma di specialità andaluse, dal gazpacho al pesce fritto, spesso accompagnati da un bicchiere di sherry o da un vino locale.

Zara, Croazia

Zara, una città costiera pittoresca sulla costa adriatica croata, fonde l'appello storico con l'arte contemporanea a settembre, dimostrandosi un'opzione allettante rispetto alle destinazioni più popolari della zona. Il cuore storico di Zara, situato su una penisola, è ricco di sights culturali-storiche, comprese le rovine romane e la Chiesa di San Donato. I vialetti senza auto si prestano a rilassanti passeggiate, consentendo ai visitatori di assorbire l'eredità ricca della città. Una meraviglia è l'Organo del Mare, un'installazione sonora unica suonata dalle onde del mare, aggiungendo un tocco moderno e inventivo a Zara.

Settembre è anche il momento perfetto per godersi Zara senza la folla estiva. Il tempo rimane caldo abbastanza per un'escursione in spiaggia e le acque cristalline dell'Adriatico invitano a nuotare e fare snorkeling. Inoltre, Zara offre numerose opportunità di escursioni nei parchi nazionali vicini come il Parco Nazionale di Krka o le Cascate di Plitvice, che stupiscono con le loro cascate e foreste verdi. Le offerte culinarie della città, incentrate su frutti di mare freschi e specialità dalmate, possono essere gustate nei tranquilli ristoranti e taverne.

Con l'arrivo di settembre, le condizioni ideali per i turisti in cerca di una fuga tranquilla, lontano dalla stagione turistica peak, si presentano per immergersi nella cultura, nella natura e nella storia, con una vasta gamma di destinazioni che aspettano. Dagli incantevoli paesini e sentieri di trekking delle Cinque Terre in Italia all'atmosfera vivace dell'Oktoberfest di Monaco, ai gioielli culturali e spettacoli di flamenco a Siviglia, al centro storico e alle installazioni d'arte moderna di Zara, fino alle suggestive rovine di Machu Picchu nelle Ande peruviane - ogni luogo offre esperienze uniche sotto l'atmosfera serena dell'autunno. Scopri i migliori ritiri di settembre.

Machu Picchu, questa leggendaria città inca nidificata nelle Ande peruviane, figura tra i monumenti storici più suggestivi del mondo ed è una meta da sogno per gli appassionati di avventure in settembre. In questo periodo le temperature sono gradevoli intorno a Cuzco e Machu Picchu, rendendole perfette per l'esplorazione dei ruderi e dei numerosi sentieri escursionistici. Una delle vie escursionistiche più note al mondo, la via degli Incas, porta i trekker attraverso paesaggi mozzafiato, offrendo viste spettacolari di montagne e valli. Questo trek di quattro o cinque giorni culmina a Machu Picchu, un'architettura meravigliosa costruita dagli Inca, posta in alto su un passo di montagna a circa 2.400 metri sopra il livello del mare.

Oltre ai famosi ruderi, Machu Picchu e i dintorni hanno molto da offrire. La città vicina di Cuzco, un tempo capitale imperiale degli Inca, è un crogiolo di culture che presenta strutture coloniali e precolombiane ben conservate, come la cattedrale e la possente fortezza di Sacsayhuaman. I turisti possono anche immergersi nella Valle Sacra, patria di villaggi pittoreschi, mercati animati e terrazzamenti agricoli, offrendo uno scorcio affascinante della cultura e della storia degli Inca. Poiché la stagione turistica peak a Machu Picchu e a Cuzco termina a settembre, i visitatori possono esplorare questi luoghi con meno affollamento e un'atmosfera più rilassata, godendo delle condizioni meteorologiche ottimali per apprezzare i paesaggi e i siti storici nella loro massima bellezza.

Dopo aver esplorato i paesini pittoreschi e i sentieri di trekking delle Cinque Terre in Italia, i viaggiatori di settembre potrebbero considerare di recarsi a Monaco, in Germania, per vivere il celebre 'Oktoberfest'. Iniziato nel 1810, questo annuale festival popolare celebra la tradizione bavarese con abiti folk vivaci, musica tradizionale e deliziosi piatti bavaresi.

In modo simile, quando l'afflusso turistico estivo si placa a Siviglia, in Spagna, l'arrivo dell'autunno porta un'atmosfera tranquilla nella città, attirando gli appassionati di flamenco e di design moresco. Le temperature diventano più gradevoli, rendendo più facile la visita dei monumenti storici come l'Alcázar Reale e la Cattedrale di Siviglia, e la visione di numerosi spettacoli di flamenco nei bar e nei teatri della biennale del flamenco.

Leggi anche: