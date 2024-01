La storia in primo piano

I migliori bar sul tetto di New Orleans

Il classico Pontchartrain Hotel ospita uno dei nuovi bar sul tetto di New Orleans.

I drink a bordo piscina sono un successo tra gli abitanti dell'Alto durante la soffocante estate

Claustrofobico? Stridente? Folle? Per molti, l'esperienza a terra, nel cuore dell'alcolismo, in particolare nel Quartiere Francese e nella sua famigerata Bourbon Street, può essere scoraggiante. È necessario ritirarsi per prendere fiato.

Se volete essere al di sopra di tutto, per così dire, pur vivendo il sovraccarico sensoriale a distanza, New Orleans offre oggi più di una dozzina di bar e lounge sul tetto.

La maggior parte di essi è stata aperta solo nell'ultimo anno sui tetti di hotel di prestigio, ognuno dei quali offre una vista e un colore locale che incutono timore.

Alcuni dei preferiti:

Hot Tin all'Hotel Pontchartrain

Per i locali, il locale più atteso al di fuori della Vieux Carre è stato il Pontchartrain Hotel, gioiello del Garden District risalente al 1927, che si è sottoposto a una ristrutturazione da 10 milioni di dollari, ingaggiando lo chef John Besh, vincitore del premio James Beard, per rivitalizzare e modernizzare il classico Bayou Bar e la raffinata Caribbean Room.

Ma la vera attrazione è stata il bar e lounge sul tetto Hot Tin (il nome è un riferimento a Tennessee Williams, ex residente dell'hotel), aperto al pubblico e dotato di un ascensore separato per trasportare i locali e i visitatori fino al 14° piano.

Al tramonto è una vera e propria festa dopo il lavoro. Truman Capote, un tempo frequentatore abituale del Pontchartrain, avrebbe approvato. Mentre la sala principale, chiusa, ospita un ambiente elegante, i romantici prendono un Sazerac e si dirigono direttamente verso le frange esterne, che offrono un'ampia vista sul fiume Mississippi e sul Superdome illuminato dei New Orleans Saints.

Anche da questo punto di osservazione, si può sentire la musica e i festaioli a un chilometro di distanza. Per un'esperienza più intima, c'è una balconata più piccola in un angolo posteriore dove gli spettatori possono ammirare lo skyline di Uptown.

Situato direttamente sulla linea di tram più cinematografica ed estesa della città, durante la stagione del Carnevale alcune delle più famose e fantastiche flottiglie di krewe e parate attraversano St. Charles Avenue di notte, per una gioia per gli occhi che si può ammirare solo a New Orleans.

Alto all'Ace Hotel New Orleans

Più in centro, nel Warehouse District della città, a pochi isolati dal Quartiere Francese, il bar e grill sul tetto dell'Ace Hotel, Alto, è diventato una meta amata dai locali, anche se da un pubblico più giovane che nei mesi più caldi cerca un posto dove abbronzarsi sorseggiando un Mai Tai ghiacciato in piscina.

Come il Pontchartrain, il rooftop dell'Ace è aperto al pubblico (i non ospiti devono spendere 20 dollari per mangiare o bere). Molti dei giovani imprenditori che risiedono o lavorano nella zona portano il costume da bagno al lavoro per una nuotata veloce a pranzo o durante l'happy hour al nono piano dell'hotel.

La vista è quasi panoramica, con un'alternanza di vedute del Lower Garden District e del Central Business District. A un'altezza ragionevole di nove piani, i visitatori si trovano nel cuore della città, ma al riparo dai pericoli.

I piccoli bocconi sono di prim'ordine, ma il nostro preferito è l'hotdog alla griglia servito su panini di patate, accompagnato da un Blue Hawaii ghiacciato.

Al livello della strada, c'è un'osteria italiana, Josephine Estelle, e un Oyster bar americano, Seaworthy, aperto di recente e situato in un cottage del XIX secolo. E la linea del tram che porta al Quartiere Francese è proprio davanti alla porta. Clang-clang.

Bar sul tetto dell'hotel Catahoula

Il Catahoula Hotel, inaugurato nella primavera del 2016 - 35 camere in una casa a schiera creola restaurata nel 1840 circa e in una stalla nel Central Business District - è un rifugio incarnato.

È già un segreto meglio custodito dai locali e dai viaggiatori esperti, in particolare per quanto riguarda la terrazza sul tetto al terzo piano, la piscina e il tiki bar in buona fede, che offre un'apprezzabile carta dei drink con intrugli ghiacciati di ispirazione peruviana vecchio stile e frullati spillati.

L'atmosfera sul tetto, rivestito di legno, è coinvolgente. Forse non ci si trova al di sopra di tutto, ma c'è un elemento di intimità e di carattere in diretta contrapposizione con i complessi di uffici della zona.

In basso, il Pisco Bar, con pavimento a scacchiera, ha rapidamente attirato l'attenzione nazionale - compreso il sigillo di approvazione di Bon Appetit - per la sua fresca cucina peruviana e i cocktail puristi a base di uva da cui il bar prende il nome.

Monkey Board all'hotel The Troubadour

L'hotel The Troubadour, la più recente aggiunta alla scena dei rooftop di New Orleans, ha aperto a fine dicembre nel corridoio del Central Business District della città, a pochi isolati dal Superdome e dal Quarter, in una strada laterale senza pretese.

Il suo bar e ristorante al 17° piano, il Monkey Board, è caratterizzato da un'alternanza di piatti da food truck, come i cani all'aragosta e i panini al pollo fritto. La maggior parte degli avventori si siede al bar all'aperto.

Lo chef Phillip Lopez, che supervisiona sia il locale sul tetto che il bistrot francese Petit Lion al secondo piano, è uno degli chef locali più riconosciuti. L'hotel della catena boutique aspira ovviamente a rispettare i gusti e il patrimonio della città, nonostante il suo design maxi-minimalista.

Il Monkey Board, nome della piattaforma più alta di una piattaforma petrolifera, ospita una serie di feste notturne con DJ locali. La vista spazia tra gli altri grattacieli e si sente l'odore del fiume e delle corna di nebbia nella brezza alta.

Steve Garbarino, residente a New Orleans, è redattore di Vanity Fair e autore di cocktail.

