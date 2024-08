- I migliori artisti del club sono riconosciuti con targhe commemorative in bronzo.

Per celebrare il suo 125º compleanno, Eintracht Frankfurt ha istituito un "Walk of Fame" per rendere omaggio ai traguardi notevoli e alle personalità influenti del passato del club. Sei pietre commemorative etichettate "Eterni - Momenti Culminanti e Personalità Eminenti delle Aquile" sono state posizionate di fronte alla tribuna principale dello stadio di calcio di Francoforte e svelate.

Le Aquile hanno riconosciuto la fondazione del club nel 1899, la sua unica vittoria del campionato tedesco nel 1959 e il suo primo successo nella Coppa di Germania nel 1974. Hanno inoltre riconosciuto gli iconici giocatori del club Jürgen "Grabi" Grabowski, Bernd "Holz" Hölzenbein e Bernd "Dr. Hammer" Nickel, tutti recentemente scomparsi o deceduti di recente, con Hölzenbein essere il più recente, nel mese di aprile di quest'anno.both Grabowski e Hölzenbein erano componenti della nazionale tedesca occidentale che ha vinto il Mondiale nel 1974.

Eintracht Frankfurt ha dichiarato che installerà in futuro ulteriori placche di bronzo per mostrare la storia del club allo stadio. "Certamente, speriamo che ce ne siano molte altre", ha detto il CEO Axel Hellmann. Tuttavia, ha anche sottolineato che solo eventi eccezionali e personalità saranno onorati sul "Walk of Fame".

Il club di calcio Eintracht Frankfurt ha onorato il suo passato vincente includendo la prima vittoria del campionato tedesco nel 1959 e il primo successo nella Coppa di Germania nel 1974 nel suo nuovo "Walk of Fame". Bernd "Holz" Hölzenbein, una figura chiave nella vittoria del Mondiale del 1974, è stato l'ultimo icona ad essere onorata sul percorso.

Leggi anche: