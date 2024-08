I miei genitori sono andati a vedere Alien l'anno prima che nascessi.

I miei genitori, che hanno iniziato a frequentarsi a New York City alla metà degli anni '70, hanno avuto diverse esperienze cinematografiche cruciali come giovane coppia, dal guardare "Jaws" a "Guerre stellari", che li hanno messi su una traiettoria cinematografica piuttosto distinta che la nostra intera famiglia ha finito per condividere: un'affinità per i film di fantascienza e i film horror.

"Quando tua madre e io uscivamo insieme, era un modo - quando si usciva per un appuntamento - si entrava in una stanza buia e ci si perdeva in questo nuovo ambiente", ha detto mio padre, Harry Heching, durante una recente chiacchierata.

L'anno prima che arrivassi, i miei genitori appena sposati sono andati a vedere un nuovo film di fantascienza in giugno 1979 che avrebbe potuto essere solo un'altra entry nel genere che stava vivendo un boom dopo il successo di "Guerre stellari" nel 1977. Quel film era "Alien" di Ridley Scott e nessuno dei miei genitori sarebbe mai più stato lo stesso.

"Ciò che mi ha colpito la prima volta che l'ho visto, e ho pensato che fosse così brillante - per almeno mezz'ora, forse di più - tutto è molto molto buio. È difficile distinguere qualsiasi cosa. Non si sa dove si trovano", ha detto Harry. "Si sente che parlano tra di loro in modo molto conversazionale, sono un po' confusi tra di loro, e è buio. Non si sa cosa sta succedendo... fino alla scena in cui quell'uomo è sul tavolo", ha aggiunto, riferendosi alla famosa scena del refettorio horror in cui il personaggio interpretato da John Hurt incontra una fine improvvisa e raccapricciante. (Quella scena ha anche messo il giovane me lontano dagli spaghetti per anni.)

Mia madre Marge ha difficoltà a ricordare un particolare ricordo della prima volta che ha visto "Alien" o "Aliens", semplicemente perché, anche se li ha visti decine di volte, "è come se li stessi vedendo per la prima volta".

Riguardo alla scena finale tra l'eroina di "Alien" Ellen Ripley, interpretata da Sigourney Weaver, e il minaccioso xenomorph, Marge ha continuato dicendo che "non importa quante volte vedo il film, so esattamente dove si trova l'alieno, so esattamente cosa succederà, so esattamente come uscirà la mano, comunque. Ogni volta che accade, mi fa saltare!"

Poiché il brivido di andare al cinema era così intrinseco a come i miei genitori sceglievano di divertirsi, è stato trasmesso a me e ai miei due fratelli più giovani, tanto che quando siamo tutti insieme - anche ancora oggi - finiamo inevitabilmente per parlare di film. E più spesso, la saga di "Alien" è in cima alla discussione.

Mentre mio fratello di mezzo Josh e io condividiamo un ricordo di aver cercato di guardare uno dei primi due film con i nostri genitori rannicchiati in un angolo della stanza TV, mio fratello più giovane Gideon ha apprezzato la saga un po' più tardi nella vita (cosa non significa che non sia altrettanto segnato - ha raccontato come, all'età di 6 o 7 anni in vacanza, ha visto la parte più spaventosa del film horror spaziale del 1997 "Event Horizon" insieme a mio padre, dicendo che era "la cosa più disturbante" che avesse mai visto).

Gideon è diventato un cinefilo raffinato con un gusto per il cinema di genere, come il resto di noi, e afferma che è grazie alle nostre esperienze formative e ai tipi di film che i nostri genitori guardavano quando eravamo più giovani - e ancora oggi.

"Abbiamo gusti simili perché ci avete cresciuti con gli stessi film che amate. Il fatto che avessimo 'Guerre stellari' e 'Indiana Jones' in VHS - li ho visti così tante volte da bambino che ha influenzato i miei gusti in avanti".

Le sensazioni di una famiglia di fan di "Alien" per il nuovo film

In quanto clan, nutriamo un misto di eccitazione e una buona dose di apprensione per il nuovo film della saga, "Alien: Romulus", che uscirà questo venerdì.

La saga di "Alien" è eccezionale ma a volte incostante. "Alien" di Scott è stato seguito dal maestoso e rivoluzionario sequel del 1986 "Aliens" di James Cameron, che a sua volta è stato seguito dal polarizzante "Alien 3" del 1992 di David Fincher. Anche se presenta alcune ottime interpretazioni e un climax potente, il terzo episodio è così cupo che oscura i suoi meriti e gli effetti non reggono completamente.

Da lì, la saga è entrata in territorio più bizzarro, con il misto "Alien Resurrection" del 1997 - un altro

La più scettica di tutti è mia madre, che dopo aver visto il trailer finale di "Romulus", mi ha scritto in un messaggio: "Davvero? Hanno rimosso tutta la suspense e la sottigliezza e vanno solo per il fattore splatter. E chi sono questi personaggi vuoti?". Ha aggiunto che nessuno del cast sembra poter "entrare in un dito" degli stivali che Weaver ha lasciato con il suo Ripley, e che "definitivamente non" lo vedrà al cinema.

"Non sono particolarmente entusiasta. Lo guarderò, ma più che altro per il mio coinvolgimento nella saga in generale", ha scritto Josh via email. "Forse ha a che fare con il fatto che credo che tutti i film che escono ora siano reboot e sequel. Niente di veramente originale."

Mio padre ha concordato che "Romulus" non sembra "che spezzerà nuovi grounds", ma Gideon sembra un po' più ottimista.

"Non appena ho visto che (Ridley Scott) ha finalmente passato le redini a qualcun altro, sono stato entusiasta", ha detto, riferendosi a quanto siamo stati delusi noi come famiglia dai film di Scott "Prometheus" e "Alien: Covenant" del 2012 e del 2017, rispettivamente. Gideon ha anche trovato promettente il fatto che il nuovo "Romulus" sia diretto da Fede Álvarez, che ha diretto il ben accolto "Non respirare".

"Se ti aspetti qualcosa che ricapturi la magia dei primi due ('Alien' film), non è proprio giusto", ha aggiunto. "Basta tornare alle basi".

Quella magia originale del film è qualcosa che la mia famiglia apprezza veramente, dalle conversazioni come quella citata qui a innumerevoli altre discussioni simili, di solito durante una rara cena di famiglia quando siamo tutti insieme. Basta pensare al numero di volte che citiamo "Aliens" tra di noi, in particolare le battute pronunciate dal grande Bill Paxton.

"Game over man, game over!"

