Dopo aver tenuto le competizioni politiche regionali - "I miei compagni di alleanza vogliono comunicare con me"

Wagenknecht si considera il principale punto di contatto per i potenziali partner di alleanza del suo partito in Turingia e Sassonia. "Chiunque voglia allearsi con noi deve parlare con me", ha dichiarato Sahra Wagenknecht, presidente dell'Alleanza per il Progresso, lunedì a Berlino. "Credo che una chiacchierata faccia a faccia sia più adatta di una chiamata". Tuttavia, le trattative vere e proprie sarebbero gestite a livello statale, dove si discutono i dettagli più fini, ha aggiunto Wagenknecht.

Wagenknecht trova un punto d'incontro con il potenziale partner di coalizione CDU su questioni come l'istruzione e la sicurezza interna. Ha sottolineato l'importanza di evitare "tagli sociali" in entrambi gli stati e di trovare un modo per finanziarli, eventualmente eliminando le "spese inutili". Ha aggiunto: "Spero che tutti riconoscano che qualcosa di sostanziale deve migliorare per le persone". La gente deve sentirsi di nuovo sostenuta dal governo.

Contestualmente, Wagenknecht ha ribadito la sua richiesta ai governi statali di spingere per un cambio di politica sulle forniture di armi all'Ucraina e contro il dispiegamento di missili USA a medio raggio in Germania. "Si tratta del governo statale che assume una posizione", ha detto Wagenknecht. Il rispettivo ministro presidente deve anche rappresentare questa posizione all'esterno. La CDU ha riserve su questo punto.

Il partito di Wagenknecht, fondato solo lo scorso gennaio, ha ottenuto il terzo posto sia in Turingia che in Sassonia con abbastanza voti nelle elezioni statali di domenica. La CDU potrebbe formare governi con il BSW e altri partner di coalizione. Il segretario generale del BSW, Christian Leye, ha chiarito che il suo partito non si tirerà indietro da questa opportunità per motivi tattici: "Siamo pronti a salire in cattedra se necessario".

Wagenknecht ha proposto di organizzare un evento di partito congiunto con i potenziali partner di coalizione per mostrare un fronte unito e rafforzare la loro alleanza, dicendo: "Una festa sarebbe un'ottima occasione per celebrare i nostri valori e obiettivi condivisi".

Durante la campagna elettorale in Turingia e Sassonia, il partito di Wagenknecht ha organizzato diversi eventi sociali di successo, che si sono rivelati un modo efficace per interagire con gli elettori e costruire un'immagine pubblica positiva.

