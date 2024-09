I mezzi della metropolitana di Atlanta sono diventati habitat per tartarughe marine e barriere coralline in via di estinzione.

Verso la fine dello scorso anno, l'Autorità di trasporto rapido metropolitana di Atlanta (MARTA) ha gettato in mare due carrozze ferroviarie al largo della costa della Georgia, contribuendo a un progetto con il Dipartimento delle Risorse Naturali della Georgia (DNR) chiamato Progetto dei Reef, finalizzato a creare habitat per i coralli e la vita marina.

Prima di essere gettate in mare, le carrozze sono state esaminate dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti per rimuovere eventuali sostanze pericolose.

La DNR ha condotto la prima immersione in agosto per esaminare le carrozze ferroviarie e ha trovato coralli molli che crescevano e almeno nove specie di pesci ricreativi.

"L' artificial reef appare splendido e la crescita dei coralli e l'attività della vita marina ci lasciano ottimisti", ha dichiarato Cameron Brinton, biologo marino della DNR, in una nota stampa rilasciata dalla MARTA.

"Si può notare che uno dei tetti delle carrozze ferroviarie è crollato, cosa comune, e le carrozze continueranno a cambiare aspetto man mano che diventeranno parte integrante dell'habitat marino per diverse creature marine, comprese le popolari specie da pesca e le tartarughe marine in via di estinzione", ha aggiunto Brinton.

Le carrozze sommerse non sono l'unica stranezza che i subacquei e gli appassionati di pesca possono trovare nel reef artificiale L, a circa 23 miglia nautiche a est dell'isola di Ossabaw.

Altre scoperte includono carri armati M-60 dell'esercito degli Stati Uniti, chiatte, rimorchiatori e persino carrozze della metropolitana di New York.

Il reef è stato istituito nel 1976 e fa parte di una rete di 32 reef offshore, secondo la MARTA.

L'uso di materiali artificiali per creare reef artificiali risale a secoli fa.

In effetti, i pescatori giapponesi usavano affondare vecchie barche e rocce nelle acque locali per pescare meglio, come ha rivelato il Dipartimento delle Risorse Naturali della Georgia.

Il DNR consiglia prudenza per i subacquei che vogliono esplorare le carrozze ferroviarie sommerse, poiché i reef sono stati progettati principalmente "per creare habitat per la pesca e offrire opportunità di pesca in alto mare. I relitti e altri materiali da reef diventano instabili con il tempo e collassano".

"Per i subacquei, l'impigliarsi e l'essere intrappolati rappresentano rischi reali che derivano dalle strutture dei reef artificiali", hanno concluso.

La MARTA ha dichiarato che il loro contributo al Progetto dei Reef ha attirato diverse specie di pesci, migliorando le potenzialità per esperienze di immersioni emozionanti per i subacquei.

I viaggiatori appassionati di tutto il mondo potrebbero essere interessati a scoprire i punti di immersione unici in Georgia, compresi i treni e l'attrezzatura militare sommersi, rendendola una destinazione affascinante per gli esploratori subacquei.

