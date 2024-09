- I meteorologi prevedono temporali nel Baden-Württemberg.

In Baden-Württemberg sono previsti temporali intensi, soprattutto nelle zone collinari meridionali. Questi temporali potrebbero scaricare abbondanti piogge, causando allagamenti in alcuni punti, fino a 60 liters per metro quadrato in un'ora, secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD). Entro lunedì, questi temporali dovrebbero coprire l'intera regione. Sono previste ulteriori piogge e temporali nei giorni successivi.

Nel resto del sud-ovest, il caldo dovrebbe persistere. Secondo i meteorologi del DWD, la regione del Breisgau raggiungerà i 26°C domenica, mentre lungo l'alto Reno nord le temperature potrebbero salire fino a 34°C. Sono previste temperature superiori a 30°C anche per lunedì e martedì.

