I mercati hanno visto un cambiamento enorme questa settimana.

Il Nikkei 225 giapponese ha registrato un calo di oltre il 12% lunedì, segnando la sua peggiore performance dal 1987. L'S&P 500 è sceso di oltre il 3% e ha perso $1,3 trilioni di valore, registrando la sua peggiore giornata dal 2022. Il Dow ha perso 1.000 punti e il Nasdaq Composite è entrato ulteriormente in territorio di correzione.

Cosa è successo?

Un fattore scatenante per la vendita è stato il crollo del carry trade dello yen giapponese. Si tratta di quando gli investitori prendono in prestito yen per investire in altri asset come azioni e obbligazioni con rendimenti più elevati.

Questo è stato un trade popolare negli ultimi anni, poiché i tassi di interesse bassi del Giappone hanno mantenuto lo yen a un prezzo basso rispetto al dollaro USA. Ma tutto è cambiato quando la Banca del Giappone ha aumentato i tassi di interesse per la seconda volta quest'anno, rafforzando lo yen.

Poi, qualche giorno dopo, un deludente rapporto sul lavoro negli Stati Uniti ha alimentato le preoccupazioni sulla salute dell'economia americana. Le aziende hanno aggiunto solo 114.000 posti di lavoro a luglio, molto al di sotto delle aspettative degli economisti. Il tasso di disoccupazione è salito al 4,3%, il suo livello più alto dal 2021. Ciò ha contribuito a far scendere il dollaro e gli investitori hanno iniziato a smantellare i loro carry trade. Nel frattempo, le paure di una potenziale recessione negli Stati Uniti sono aumentate.

Questa combinazione ha mandato shockwaves attraverso i mercati globali lunedì. Il VIX, noto come l'indicatore di paura di Wall Street, è salito a un massimo di quattro anni. Le azioni USA e i rendimenti dei bond sono crollati. Prominenti economisti, tra cui il professor emerito di finanza Jeremy Siegel della Wharton, hanno invitato la Federal Reserve a tagliare i tassi di interesse in una misura straordinaria. I tassi sono attualmente ai massimi degli ultimi 23 anni.

Alcuni investitori affermano che potrebbe esserci ancora più volatilità in arrivo, soprattutto dal momento che non è chiaro fino a che punto il carry trade dello yen possa essere smantellato.

Il carry trade è "enorme. Nessuno sa veramente quanto sia grande", ha detto Steve Sosnick, chief strategist di Interactive Brokers.

Negli ultimi giorni, gli investitori hanno cercato di recuperare dalle pesanti perdite di lunedì. Martedì e mercoledì, la sessione di trading è iniziata con forti rimbalzi che si sono esauriti alla chiusura. Gli investitori sono finalmente riusciti a guadagnare terreno giovedì, quando l'S&P 500 è salito del 2,3%, registrando la sua migliore giornata dal 2022. Siegel ha ritirato la sua richiesta di taglio dei tassi d'interesse d'emergenza a CNBC.

I piccoli rimbalzi di questa settimana sono più un segno che i trader temono di perdere i guadagni futuri che un segnale che i mercati si stanno stabilizzando, secondo alcuni investitori. Quei guadagni non sono stati sufficienti a recuperare l'inizio della settimana. L'S&P 500 è in linea per chiudere la settimana in calo dell'0,5%. Il Dow e il Nasdaq sono entrambi in linea per cali di circa l'0,7%.

Il carry trade e i deboli dati sul lavoro sono arrivati in un momento delicato caratterizzato dall'incertezza per Wall Street. I mercati tendono ad essere più vulnerabili alle oscillazioni ad agosto, quando gli investitori vanno in vacanza e c'è meno volume di scambi.

Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti si avvicinano e non mancano di dramma - nelle ultime settimane, il presidente Joe Biden si è ritirato dalla corsa e il candidato presidenziale repubblicano Donald Trump è sopravvissuto a un tentato assassinio. La guerra tra Israele e Hamas minaccia di escalation e l'Ucraina ha invaso la Russia.

La prossima settimana, gli investitori analizzeranno i dati sulle vendite al dettaglio e i risultati delle società Home Depot e Walmart per avere informazioni sullo stato del consumatore americano. Il consumo rappresenta due terzi dell'economia USA e

