I mercati finanziari si oppongono fortemente ai dati riportati da Nvidia.

Investitori mantengono le carte strette al petto, in attesa dei risultati di Nvidia. Questi numeri potrebbero fare luce sul futuro del settore AI. D'altra parte, una guerra d'aste in stallo sta influenzando il valore delle azioni della casa di produzione Paramount.

Il mercato USA ha registrato un cambiamento positivo di recente. Il Dow Jones Industrial Average è rimasto costante a 41.251 punti. L'indice S&P 500 è salito dello 0,2%, raggiungendo i 5.629 punti. Il Nasdaq Composite è aumentato dello 0,2%, toccando i 17.767 punti. L'Indice della Fiducia del Consumatore USA è migliorato, passando da 101,9 a 103,3 ad agosto. Gli economisti si aspettavano una lettura di 100,7.

Guardando avanti ai prossimi 12 mesi, le aspettative di inflazione dei consumatori hanno raggiunto il loro punto più basso dal marzo 2020. Inoltre, c'è un crescente pessimismo riguardo al mercato del lavoro. "Questo rapporto suggerisce una possibile riduzione dei tassi da parte della Federal Reserve, ma non indica una recessione in questo momento", ha dichiarato Conrad DeQuadros, economista di Brean Capital.

Occhi su Nvidia

Il mercato è attualmente concentrato sui risultati di Nvidia, che saranno resi noti il prossimo mercoledì. Paul Nolte, economista e stratega di Murphy & Sylvest, ha spiegato: "I profitti di Nvidia sono la principale fonte di preoccupazione del mercato in questo momento. La società, famosa per i suoi chip AI, fornirà informazioni sulla vitalità del settore". Nonostante Nvidia abbia trainato la crescita del settore tech quest'anno, l'apprensione è aumentata a causa dei costi crescenti nel settore in rapida espansione.

Nel frattempo, i prezzi del petrolio hanno registrato un significativo calo dopo una recente impennata: il Brent è sceso dell'1,9% a 79,83 dollari al barile, mentre il WTI statunitense è sceso dell'1,8% a 75,76 dollari al barile. Le tensioni nel Medio Oriente e le preoccupazioni per un eventuale shutdown del campo petrolifero libico hanno fatto schizzare i prezzi del petrolio di oltre il 7% nelle ultime tre sedute di negoziazione.

La guerra d'aste di Paramount si affievolisce

Il crollo di una guerra d'aste sta causando problemi per le azioni di Paramount, che sono scese del 5,6%. Il magnate dei media Edgar Bronfman Jr. ha abbandonato la sua offerta per Paramount, aprendo la strada a David Ellison, produttore cinematografico statunitense, per assumere il controllo. Inoltre, un rapporto degli analisti ha influito negativamente sulle azioni di Hershey, che sono scese di quasi il 2,5% a 191,90 dollari. Gli analisti di Citigroup hanno abbassato il rating delle azioni di Hershey da "neutrale" a "vendere" e abbassato il loro obiettivo di prezzo a 182 dollari da 195 dollari, attribuendo il movimento a margini più deboli a causa dei prezzi del cacao più elevati e di un rallentamento della domanda in Nord America.

In positivo, il gigante cinese dell'e-commerce JD.com, quotato negli USA, ha visto le sue azioni aumentare di quasi il 3% dopo aver annunciato piani per il buyback di 5 miliardi di dollari delle proprie azioni nei prossimi 36 mesi.

L'incertezza riguardo ai risultati di Nvidia non sta influenzando solo il settore tech, ma anche il mercato degli Stati Uniti nel suo insieme, poiché gli investitori seguono da vicino le prestazioni della società a causa del suo ruolo

