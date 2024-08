I mercati finanziari di Wall Street concludono la loro performance settimanale più forte del 2022.

Dopo sei giorni consecutivi di vittorie, gli investitori americani concludono la settimana in crescendo. I recenti dati del settore retail e dei mercati azionari degli Stati Uniti alimentano l'ottimismo per un aumento dei tassi nel mese di settembre, sostenendo il valore dell'oro.

Il venerdì, i mercati americani hanno seguito il successo del giorno precedente, con la migliore settimana di Wall Street finora. L'Indice Dow Jones è aumentato dello 0,2%, raggiungendo i 40.660 punti, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno entrambi guadagnato lo 0,2%.

Le paure di un rallentamento economico negli Stati Uniti si sono attenuate e le possibilità di tagli ai tassi nel mese di settembre sono aumentate, nonostante le iniziali aspettative di una riduzione di soli 25 punti base. I forti dati delle vendite al dettaglio del giorno precedente hanno scatenato un'impennata e hanno continuato a sostenere il mercato alla fine della settimana. Secondo Bill Adams, chief economist di Comerica Bank, "i consumatori stanno spingendo l'economia avanti. La forte crescita delle vendite al dettaglio suggerisce che la Fed è più propensa a un taglio di 25 punti base nel mese di settembre piuttosto che di mezzo punto percentuale."

I dati economici del giorno hanno confermato la narrazione esistente, offrendo argomenti per una riduzione dei tassi nonché placando le preoccupazioni riguardo a una possibile recessione. Nonostante gli avviamenti e i permessi delle costruzioni residenziali abbiano registrato un calo superiore alle aspettative, il sentiment dei consumatori ha fornito un segnale positivo, migliorando più di quanto previsto nel mese di agosto.

Turbolenza nei mercati delle materie prime

Il dollar statunitense ha perso terreno mentre le speculazioni sui tagli ai tassi si intensificavano, causando una flessione dell'indice del dollaro del 0,5%. Il prezzo dell'oro ha raggiunto un nuovo massimo storico, scambiando a $2.509,48 all'oncia nel mercato spot. La possibilità di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve statunitense nel mese di settembre, un dollaro debole e gli acquisti aumentati da parte degli investitori cinesi privati hanno sostenuto il metallo prezioso. Le minacce geopolitiche nel Medio Oriente sono state inoltre indicate come motivo per l'aumento del prezzo.

Nel frattempo, i prezzi del petrolio sono notevolmente diminuiti dopo il forte aumento del giorno precedente. Gli operatori del mercato hanno citato le preoccupazioni persistenti sulla domanda, in particolare dalla Cina, e i progressi nelle trattative per un cessate il fuoco nel conflitto di Gaza. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha riferito progressi nelle trattative.

Applied Materials sotto pressione

Le azioni individuali hanno subito pressioni, con Applied Materials che perde il 1,9%. Ciò potrebbe essere dovuto alla raccolta di profitti dopo che la società ha segnalato entrate e utili più elevati nel terzo trimestre a causa della forte domanda per l'IA. Tuttavia, i partecipanti al mercato si aspettavano un outlook più incoraggiante.

Il governo degli Stati Uniti sta pianificando di aiutare Texas Instruments con fino a $4,6 miliardi in sovvenzioni e prestiti per stabilire tre nuovi fabbric

