I mercati asiatici fanno solidi guadagni dopo la sconfitta globale

Il benchmark Nikkei 225 ha guadagnato il 3%, rimbalzando dalle perdite del 2,5% registrate in precedenza durante la sessione, grazie ai nuovi commenti di Shinichi Uchida, vicegovernatore della Banca del Giappone (BOJ).

In Asia, il Kospi della Corea del Sud ha guadagnato il 2,4%, mentre l'indice Hang Seng di Hong Kong era in aumento del 1,3%. Il Taiex di Taiwan era in crescita del 3,8%. I guadagni seguono giorni di volatilità, durante i quali il Nikkei ha subito lunedì la sua massima perdita daily dal 1987.

Secondo Reuters, Uchida ha affermato che la forte volatilità dei mercati nelle ultime settimane potrebbe "ovviamente" modificare il percorso di aumento dei tassi della BOJ, se influisce sulle proiezioni economiche e inflazionistiche della banca centrale.

"Non aumenteremo i tassi di interesse quando i mercati finanziari sono instabili", ha dichiarato in un discorso a esponenti del settore nella città giapponese di Hakodate. "Poiché stiamo assistendo a una forte volatilità nei mercati finanziari nazionali e internazionali, è necessario mantenere i livelli attuali di allentamento monetario per il momento".

I commenti di Uchida contrastano con il tono falco adottato dalla BOJ nelle ultime settimane, che ha costretto molti partecipanti del mercato a smantellare i loro trade di carry in yen, una strategia di investimento ampiamente utilizzata.

Decenni di tassi di interesse estremamente bassi in Giappone hanno visto molti investitori prendere a prestito denaro a basso costo lì prima di convertirlo in altre valute per investirlo in attivi a rendimento più elevato. Il disfacimento di questa strategia è il principale fattore scatenante del caos sui mercati, secondo alcuni osservatori del mercato.

Il dollaro USA è salito di più del 2% a 147,77 contro il yen dopo i commenti di Uchida. Si tratta di una direzione diversa rispetto alle ultime settimane, durante le quali il yen stava guadagnando valore rispetto al dollaro verde, a causa della linea dura della BOJ.

Il mercato azionario giapponese è stato duramente colpito dalla rapida apreci

Leggi anche: