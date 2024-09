I membri interni del partito stanno sollecitando Biden ad allentare i vincoli sull'azione militare in Ucraina

Senatore Ben Cardin, a capo del Comitato Democratico per gli Affari Esteri, ha spinto per allentare le restrizioni sull'uso delle armi americane da parte dell'Ucraina mercoledì. Cardin è rimasto scioccato dall'assalto in corso di Putin contro i civili e le infrastrutture ucraine, che ha descritto come "shockante".

Date le crescenti aggressioni, Cardin ha argomentato che "è ora di allentare i vincoli sui soldati ucraini nell'uso delle armi USA. Offrendo più flessibilità nel mirare ai bersagli militari russi, possiamo indebolire il potere di Mosca di infliggere danni ai civili ucraini. Gli Stati Uniti devono reagire prontamente per concedere queste autorizzazioni", ha scritto Cardin.

La dichiarazione di Cardin, rilasciata mentre il Segretario di Stato Antony Blinken si trovava a Kyiv, si unisce a un coro crescente che fa pressione su Biden per consentire a Kyiv di colpire in profondità nella Russia.both President Volodymyr Zelensky e il governo ucraino hanno ripetutamente richiesto questo permesso.

Anche se gli Stati Uniti hanno modificato la loro posizione per consentire colpi limitati oltre il confine contro i bersagli russi utilizzando armi USA, l'amministrazione non ha ancora approvato operazioni a lungo raggio. Gli ufficiali hanno espresso riserve sul rischio di escalation e argomentano che qualsiasi singola capacità potrebbe non essere decisiva nel conflitto. Un ufficiale USA ha informato CNN martedì che i beni russi sono stati spostati oltre la portata dei colpi a lungo raggio.

Martedì, il bipartisan congressional Ukraine caucus ha chiamato Biden per concedere all'Ucraina il permesso di attaccare i bersagli all'interno della Russia utilizzando armi a lungo raggio.

"Se queste limitazioni non vengono rimosse, l'Ucraina continuerà a lottare per garantire la vittoria nella sua missione per proteggere la sua sovranità e il suo popolo. La popolazione civile dell'Ucraina continuerà a subire inutili morti, perdite e sofferenze mentre la Russia sfrutta questa politica e intensifica i suoi bombardamenti in tutta l'Ucraina", hanno scritto i membri del Congresso bipartisan.

Un gruppo di influenti Repubblicani della Camera ha anche esortato Biden a allentare queste restrizioni in una lettera lunedì. In una lettera separata, 17 ex funzionari di sicurezza nazionale, compresi gli ex ambasciatori USA in Ucraina e alti comandanti militari, hanno implorato Blinken e il Segretario degli Esteri britannico David Lammy di "agire prontamente".

"È richiesta urgentemente una modifica della politica", hanno scritto.

Biden è stato chiesto martedì se gli Stati Uniti avrebbero allentato le restrizioni. "Stiamo lavorando su questo in questo momento", ha risposto Biden.

Tuttavia, due ufficiali USA hanno poi detto a CNN che l'amministrazione Biden non si aspetta alcun cambiamento di politica riguardo al sollevamento delle restrizioni.

Tuttavia, il dialogo su questo argomento continua. Gli ufficiali USA si aspettano che Blinken, che sta viaggiando in Ucraina con il Segretario degli Esteri britannico David Lammy, raccoglierà informazioni durante il suo viaggio a Kyiv su come questi colpi a lungo raggio potrebbero adattarsi alla più ampia strategia di battaglia dell'Ucraina.

