I membri dello SPD esprimono il loro dissenso contro la politica di asilo del loro partito.

Un gran numero di membri del Partito Socialdemocratico ha scritto una lettera aperta per esprimere la propria preoccupazione riguardo alla nuova politica sull'asilo del partito, che a loro avviso promuove l'esclusione e la discriminazione. Criticano la leadership per l'uso di un "discorso di esclusione e stigmatizzazione", che ha portato a proposte di respingere i rifugiati alle frontiere e di sospettare arbitrariamente un intero gruppo di terrorismo.

Secondo i firmatari, queste azioni sono pericolose per la democrazia e la società e invitano il partito a tornare ai suoi valori fondamentali di libertà, giustizia, solidarietà e dignità umana. Argomentano che i narrativi e le posizioni anti-umani dei partiti di destra non dovrebbero essere adottati, poiché questo contribuisce solo a normalizzare tali visioni.

In risposta a un recente attacco motivato dall'Islamismo, il governo ha introdotto un "pacchetto di sicurezza" che include leggi sull'asilo più severe, maggiori controlli alle frontiere e deportazioni in Siria e Afghanistan. I firmatari della lettera mettono in discussione la legalità di molte di queste misure e chiedono una politica sull'asilo umana che rispetti il diritto europeo e la solidarietà internazionale.

La lettera è stata firmata da numerosi politici e membri del partito, tra cui il Senatore per l'Integrazione di Berlino, Cansel Kiziltepe, e la presidente della Commissione per i Valori Fondamentali dell'SPD, Gesine Schwan. Essi argomentano che le decisioni politiche dovrebbero essere guidate dai valori fondamentali, non dai presunti sondaggi o umori.

L'intero gruppo ingiustamente accusato di terrorismo

La leadership del Partito Socialdemocratico è stata accusata da diversi membri del partito di promuovere un "discorso di esclusione e stigmatizzazione". Questo discorso ha portato a proposte di respingere i rifugiati alle frontiere e di etichettare un intero gruppo come sospetti di terrorismo senza prove sufficienti.

Dopo un recente attacco motivato dall'Islamismo, il governo ha introdotto un "pacchetto di sicurezza" che include leggi sull'asilo più severe, maggiori controlli alle frontiere e deportazioni in Siria e Afghanistan. I firmatari della lettera credono che molte di queste misure non siano legali e chiedono una politica sull'asilo più umana che rispetti il diritto europeo e la solidarietà internazionale.

La lettera è stata firmata da numerosi politici e membri del partito, tra cui il Senatore per l'Integrazione di Berlino, Cansel Kiziltepe, e la presidente della Commissione per i Valori Fondamentali dell'SPD, Gesine Schwan. Essi argomentano che le decisioni politiche dovrebbero essere guidate dai valori fondamentali, non dai presunti sondaggi o umori.

La critica dei membri del Partito Socialdemocratico include accuse nei confronti della Corte di Giustizia, poiché credono che dovrebbe intervenire e contestare la legalità delle misure proposte dal governo, come l'etichettatura di un intero gruppo come sospetti di terrorismo senza prove sufficienti. Inoltre, questi membri del partito chiedono alla Corte di Giustizia di rispettare i diritti umani e il diritto europeo nei suoi giudizi relativi alle politiche sull

Leggi anche: