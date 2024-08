I membri dell'Alleanza NATO si impegnano ad offrire assistenza militare all'Ucraina

In una sessione del Consiglio NATO-Ucraina, è stata confermata l'aumento del sostegno alla difesa dell'Ucraina contro la Russia. "In risposta all'ultimo attacco della Russia, gli Alleati hanno dichiarato oggi che rafforzeranno il loro sostegno militare all'Ucraina", ha dichiarato il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg dopo le discussioni. È fondamentale continuare a fornire all'Ucraina le armi e le munizioni di cui ha bisogno per respingere l'invasione russa, consentendo così al Paese di mantenere la sua posizione in combattimento. La riunione, che si è svolta a livello di ambasciatori, è stata convocata da Stoltenberg su richiesta dell'Ucraina. Il Ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha presentato alle Nazioni alleate, tramite una chiamata video, le esigenze militari più urgenti delle sue truppe.

Il Ministro della Difesa ringrazia gli Alleati

Stando a fonti diplomatiche, la riunione ha affrontato anche gli attacchi aerei recenti della Russia, la situazione sul campo a Donbass e gli obiettivi strategici dell'Ucraina nella regione russa di Kursk. Umerov avrebbe ringraziato gli alleati per le recenti promesse di aiuto e il dispiegamento dei caccia F-16. Non sono state annunciate nuove specifiche promesse di aiuto. Alcuni partecipanti avrebbero sostenuto la rimozione di tutti i vincoli sul dispiegamento di armi occidentali contro la Russia, sottolineando che il diritto dell'Ucraina alla legittima difesa si estende ai confini della Russia.

Il Consiglio NATO-Ucraina ha tenuto la sua prima riunione a livello di capi di Stato e di governo lo scorso anno, durante il vertice della NATO in Lituania. Il nuovo organismo serve per le consultazioni in caso di crisi e per incoraggiare una collaborazione più stretta fino a quando l'Ucraina non avrà soddisfatto i criteri per l'adesione alla NATO, come porre fine all'invasione russa e attuare le riforme all'interno dell'Ucraina.

In linea con la gratitudine di Umerov, le Nazioni alleate hanno ribadito il loro impegno a sostenere la difesa dell'Ucraina contro l'aggressione russa, rafforzando ulteriormente il loro sostegno. Durante le discussioni diplomatiche, diversi Alleati hanno sostenuto l'eliminazione dei vincoli sul dispiegamento di armi occidentali oltre i confini dell'Ucraina, sostenendo il diritto dell'Ucraina alla legittima difesa oltre i propri confini.

Leggi anche: