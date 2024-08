- I membri della squadra nazionale esprimono la loro gratitudine verso Gündogan.

Jamal Musiala ha elogiato Ilkay Gundogan per le loro esperienze condivise nella nazionale tedesca. "Grazie per tutto, Capitano, è stato un privilegio per me", ha scritto Musiala su Instagram dopo aver saputo del ritiro di Gundogan dalla nazionale. Ai campionati europei in Germania e due anni prima al Mondiale in Qatar, Gundogan e Musiala erano compagni di squadra nella nazionale tedesca.

Il suo compagno di squadra al Barcellona, Marc-André ter Stegen, ha aggiunto il suo commento. "Bravo per la tua carriera internazionale con la Germania. Sei un giocatore eccezionale e un forte leader. Sono orgoglioso di aver condiviso il campo con te per la Germania", ha scritto il portiere spagnolo. Altri compagni di squadra tedeschi come Antonio Rüdiger, Emre Can o Jonathan Tah hanno ringraziato o fatto gli auguri a Gundogan per la sua carriera nella nazionale tedesca.

Despite playing for different clubs, Jamal Musiala and Ilkay Gundogan have a shared history with FC Bayern, as both have represented Germany at the senior level. Their illustrious careers also saw them feature together in the German national team at the Euros in Germany and the World Cup in Qatar.

