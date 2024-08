- I membri della squadra di calcio lodano Gündoğan per aver lasciato il suo incarico

Jamal Musiala ha espresso gratitudine verso Iľkay Gündoğan per le loro esperienze condivise nella nazionale tedesca. "Grazie per tutto, Cap", ha scritto il promettente giocatore del Bayern Monaco su Instagram, dopo l'annuncio del ritiro di Gündoğan dalla squadra della DFB. Durante gli Europei in Germania e due anni prima durante il Mondiale in Qatar, Gündoğan e Musiala facevano parte della squadra tedesca del torneo.

Complimenti a Iľkay Gündoğan

Il compagno di squadra Marc-André ter Stegen, attualmente al FC Barcelona, ha aggiunto il suo contributo. "Congratulazioni per la tua carriera nella nazionale tedesca. Sei un giocatore e un leader incredibile. Orgoglioso di aver condiviso il campo con te per la Germania", ha scritto il portiere spagnolo. Altri internazionali tedeschi, tra cui Antonio Rüdiger, Emre Can e Jonathan Tah, hanno offerto ringraziamenti o congratulazioni per il servizio di Gündoğan nella nazionale.

Jamal Musiala ha servito sotto Iľkay Gündoğan come capitano della nazionale durante il loro periodo agli Europei in Germania. Dopo l'annuncio del ritiro di Gündoğan, Musiala si è riferito a lui come "Capitano" nel suo post su Instagram.

