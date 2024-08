I membri della squadra britannica salvano la vita degli allenatori di boxe

Dopo la vittoria ai Giochi Olimpici del suo pugile Hasanboy Dusmatov, l'allenatore uzbeko Tulkin Kilichev cade a terra. Un medico e un fisioterapista sentono urla "che non avevano nulla a che fare con le celebrazioni". La coppia britannica interviene prontamente.

Due membri della squadra olimpica britannica hanno salvato la vita di un allenatore della squadra uzbeka di pugilato ai Giochi Estivi di Parigi. Tulkin Kilichev aveva subito un arresto cardiaco durante le celebrazioni seguite alla vittoria olimpica del suo pugile Hasanboy Dusmatov. Il dottore britannico Harj Singh e il fisioterapista Robbie Lillis si sono precipitati sulla scena, come hanno riferito.

"La squadra uzbeka è tornata nella zona di riscaldamento e tutti stavano festeggiando, poi ci sono state urla da quell'area che non avevano nulla a che fare con le celebrazioni", ha detto Lillis all'agenzia di stampa britannica PA. "C'è stato un grido per un medico, per aiuto. Harj è stato il primo a reagire, e l'ho seguito con il kit di emergenza che abbiamo."

Un Momento da Ricordare

Singh ha eseguito la rianimazione cardiopolmonare, Lillis ha utilizzato un defibrillatore. "Non ha ripreso conoscenza subito, ma circa 20-30 secondi dopo, dopo che Harj aveva continuato la rianimazione cardiopolmonare, ha improvvisamente ripreso conoscenza, che è stata una grande cosa", ha detto Lillis. La coppia ha consegnato Kilichev alle squadre mediche del luogo, Roland Garros. L'allenatore è stato portato in ospedale per ulteriori trattamenti.

In seguito, Lillis ha parlato di una conversazione con sua madre: "Mia madre ha detto qualcosa di molto carino: 'Quello è il tuo momento olimpico'. È qualcosa che sicuramente ricorderò". Il fisioterapista e il dottore Singh hanno in programma di visitare Kilichev in ospedale.

I Giochi Olimpici di Parigi hanno riservato un inatteso colpo di scena per la squadra uzbeka di pugilato, poiché il loro allenatore Tulkin Kilichev ha avuto bisogno di assistenza medica dopo la vittoria del suo pugile. Nel mezzo delle celebrazioni per la vittoria della medaglia d'oro di Hasanboy Dusmatov, l'allenatore Kilichev ha subito un arresto cardiaco.

Nonostante l'atmosfera festosa, l'intervento rapido del dottore britannico Harj Singh e del fisioterapista Robbie Lillis ha salvato la vita dell'allenatore Kilichev ai Giochi Olimpici di Parigi.

Leggi anche: