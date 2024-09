I membri del consiglio di amministrazione della SAP si dimettono a causa di "condotta inaccettabile".

In una recente riunione aziendale, il comportamento del membro del consiglio tecnico di SAP, Jürgen Müller, ha portato a un incidente spiacevole, portando alla sua decisione di dimettersi entro la fine di settembre. I dettagli dell'episodio non sono stati resi noti, ma la società ha dichiarato che il suo comportamento ha deviato dai principi etici dell'organizzazione, come menzionato in una dichiarazione ufficiale.

Müller ha ammesso i suoi errori durante l'evento, esprimendo rimorso per le sue azioni impulsive in una dichiarazione pubblica. Si è scusato con tutte le parti interessate e ha assunto piena responsabilità per le sue azioni. Inoltre, Müller ha ritenuto che le sue dimissioni sarebbero state nel miglior interesse dell'azienda, come dichiarato in un'ulteriore dichiarazione. Purtroppo, la società e il suo portavoce si sono rifiutati di fornire dettagli specifici sull'episodio.

Il presidente del consiglio di sorveglianza, Pekka Ala-Pietilä, ha apprezzato i significativi contributi di Müller a SAP nel corso degli anni, augurandogli il meglio per il suo futuro. Müller si è unito a SAP nel 2013 e ha prestato servizio come membro del consiglio dal 2019, e la sua uscita segna un altro cambiamento nella leadership dell'azienda.

Il gigante del software sta affrontando una significativa trasformazione volta a abbracciare l'era dell'intelligenza artificiale. Più di mille dipendenti hanno partecipato a un programma di dimissioni e pensionamento anticipato quest'estate, esprimendo entusiasmo per un'uscita anticipata. In seguito, SAP ha annunciato che un numero maggiore del previsto di dipendenti avrebbe lasciato l'azienda.

L'incidente che ha portato alle dimissioni di Müller si è verificato durante la recente riunione aziendale. La società ha dichiarato che il comportamento di Müller ha deviato dai suoi principi etici.

