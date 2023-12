I membri del cast di 'Yellowstone' saliranno in sella per l'evento speciale Ride to the Polls

Piper Perabo e Mo Brings Plenty si uniranno a Loren Anthony ("Dexter: New Blood"), Ryan Begay ("Breaking Bad") e Nicole Kang ("Batwoman") per sensibilizzare gli elettori nell'ambito di una cavalcata verso i seggi guidata dalle organizzazioni Harness e Protect the Sacred.

Il Solidarity Trail Ride si svolgerà il 15 ottobre nella Monument Valley, in Arizona.

"È fondamentale nel nostro Paese spostare la narrazione nazionale per mettere al centro i diritti e le voci delle comunità nere, indigene e di colore", ha dichiarato alla CNN America Ferrera, che con Ryan Piers Williams e Wilmer Valderrama ha fondato Harness, in un'intervista inviata via e-mail. "Dobbiamo tutti fare il possibile per aumentare l'affluenza alle urne di questi elettori, soprattutto di quelli che vivono in comunità rurali e prive di diritti. Con molti sistemi della nostra democrazia sotto attacco, Harness si impegna a contribuire a proteggere il diritto di voto per tutti gli americani e a farlo utilizzando i punti di forza che sappiamo di avere attraverso la narrazione e l'organizzazione culturalmente competente sul campo".

L'evento è un'espansione di uno sforzo iniziato da Allie Young, organizzatrice di Ride to the Polls e fondatrice di Protect the Sacred.

Due anni fa, Young si è riunita con i leader della Nazione Navajo per una cavalcata di 20 miglia per condurre gli elettori Diné ai seggi elettorali, un'ode ai loro antenati che cavalcavano per ore per esprimere il loro voto.

"Ho lanciato Ride to the Polls nel 2020, sperando di raggiungere i giovani della mia comunità che non erano motivati a votare per una buona ragione", ha dichiarato alla CNN. "Non credo che sia solo la comunità dei nativi a sentirsi così. Penso che le comunità BIPOC, le comunità private di diritti, in tutto il Paese, sentano di non essere più sicure di cosa fidarsi. Penso che ci siano molte persone che si sentono davvero affaticate da un tipo di messaggistica generale di tipo "get out the vote"".

Il feedback che ha ricevuto nel 2020, ha detto Young, riflette un sentimento di generale delusione per "un sistema che non è stato progettato per noi".

E io ho detto: "Sono d'accordo con voi". Ma quando partecipiamo, il nostro voto è potente", ha detto.

L'iniziativa di Young e Harness di organizzare più eventi "Ride to the Polls" è stata fatta con questo obiettivo.

"Quando i nostri antenati - che si tratti della comunità indigena, della comunità nera, della comunità latina - provengono tutti da storie in cui i nostri antenati hanno dovuto lottare per la nostra esistenza oggi", ha detto Young. "Questo è il messaggio che voglio diffondere mentre ci espandiamo: il nostro potere e la nostra resilienza. Quando ci riuniamo come comunità e ci alziamo in piedi, sappiamo quanto siamo potenti".

Un altro evento che precede le elezioni di midterm si terrà a San Antonio e si chiamerà Quince to the Polls. Il 29 ottobre, le ragazze che festeggiano la loro Quinceañeras useranno la celebrazione come un'occasione per incoraggiare le loro famiglie e le comunità a partecipare al voto anticipato e al giorno del voto. In agosto si è tenuto un evento Skate to the Polls.

L'evento di sabato in Arizona culminerà al Kayenta Rodeo Grounds, dove si terrà una tavola rotonda sul voto, oltre a informazioni sui seggi elettorali, cibo e musica.

