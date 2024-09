I membri del Bundestag hanno dovuto affrontare la delusione del Ministero degli Esteri a causa delle restrizioni di viaggio imposte.

Con l'imminente Conferenza Mondiale sul Clima a Baku, Germania e Azerbaijan sono coinvolti in una disputa diplomatica. L'amministrazione tedesca ha espresso preoccupazione per la decisione di Azerbaijan di negare l'ingresso a quattro membri del Bundestag. Come dichiarato da un portavoce del Ministero degli Esteri tedesco, questo atto contraddice gli obblighi di Azerbaijan all'interno del Consiglio d'Europa.

Unendosi a 14 altri paesi interessati, la Germania ha presentato una dichiarazione congiunta a Strasburgo, chiedendo il revirement di questa decisione. In precedenza, i media del gruppo Funke avevano riportato le critiche del Ministero degli Esteri tedesco.

Il Consiglio d'Europa, che opera in modo indipendente dall'UE, funziona insieme alla sua corte per tutelare i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto. Con 46 paesi membri, comprende stati essenziali come il Regno Unito, la Turchia e tutti i 27 paesi dell'UE. La sua giurisdizione si estende a 680 milioni di persone, dalla Groenlandia all'Azerbaijan.

Il paese del Caucaso meridionale ha imposto divieti d'ingresso a quattro parlamentari tedeschi a causa di accuse di abusi dei diritti umani presentate dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. Secondo i media del gruppo Funke, i parlamentari tedeschi interessati sono Frank Schwabe e Heike Engelhardt (entrambi SPD), Andrej Hunko (BSW) e Max Lucks (Verdi). Inoltre, 72 altri membri dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa hanno subito un trattamento simile. La Conferenza Mondiale sul Clima si terrà a Baku dal 11 al 22 novembre.

La situazione nel Ministero degli Esteri tedesco ha portato a esprimere preoccupazione per le azioni dell'Azerbaijan nei comunicati del Ministero, nonostante l'evento del Ministero in programma a Baku. Le tensioni tra Germania e Azerbaijan persistono nei loro rispettivi uffici.

