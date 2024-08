I medici stanno scioperando in tutta l'India per protestare contro lo stupro e l'omicidio di un medico in formazione

Il corpo del medico residente è stato trovato lo scorso venerdì con numerose ferite e segni di violenza sessuale in una sala seminariale dell'RG Kar Medical College and Hospital nella città di Kolkata, hanno detto le autorità locali. Un sospetto è stato arrestato.

Il lunedì successivo, le federazioni mediche in più stati hanno invitato i medici degli ospedali pubblici a sospendere tutti i servizi elettivi in modo indefinito mentre chiedevano che il caso fosse accelerato nei tribunali e che venisse istituito un comitato di protezione per i lavoratori sanitari.

“Circa 300.000 medici in tutto il paese hanno aderito alla protesta e ci aspettiamo che domani se ne uniscano altri”, ha dichiarato il dott. Sarvesh Pandey, segretario generale della Federazione delle Associazioni dei Medici Residenti (FORDA).

Le immagini hanno mostrato medici a Kolkata e nella capitale Delhi con cartelli che recitavano: “Salviamo i nostri medici, salviamo il nostro futuro”. A Hyderabad, i medici hanno organizzato una veglia con le candele.

Molti dei medici hanno anche evidenziato gli incidenti di violenza contro i lavoratori sanitari e le minacce di abusi fisici da parte di pazienti o dei loro familiari arrabbiati.

Un'indagine del 2015 dell'Associazione Medica Indiana ha rilevato che il 75% dei medici in India aveva subito qualche forma di violenza, secondo i media locali.

“L'omicidio di questa giovane dottoressa non è il primo, e non sarà l'ultimo se non verranno adottate misure correttive”, ha dichiarato l'associazione in una lettera al ministro della salute, pubblicata su X martedì, mentre chiedeva un'indagine sulle condizioni di lavoro dei medici e un'indagine imparziale sul caso di omicidio brutale.

La Chief Minister del West Bengal, Mamata Banerjee, ha dichiarato di essere sconvolta nell'apprendere che il medico in formazione era stato ucciso nell'ospedale e ha sostenuto le richieste dei manifestanti per l'accelerazione del caso.

L'India lotta da anni per contrastare i tassi elevati di violenza contro le donne, con numerosi casi di stupro che hanno attirato l'attenzione internazionale sulla questione.

Secondo il National Crime Records Bureau dell'India, sono stati registrati un totale di 31.516 casi di stupro nel 2022, una media di 86 casi al giorno.

E gli esperti avvertono che il numero di casi registrati rappresenta solo una piccola frazione di quelli reali, in un paese profondamente patriarcale in cui la vergogna e lo stigma circondano le vittime di stupro e le loro famiglie.

Forse il caso più noto negli ultimi anni è stato lo stupro di gruppo di una studentessa di medicina nel 2012, che è stata picchiata, torturata e lasciata morire dopo un attacco brutale su un bus pubblico a New Delhi.

Il caso e le proteste nazionali che ne sono seguite hanno attirato l'attenzione dei media internazionali e hanno spinto le autorità a emanare riforme legislative. La legge sullo stupro è stata modificata nel 2013 per ampliare la definizione del reato e stabilire punizioni severe non solo per lo stupro, ma anche per la voyeurismo e il stalking.

Nonostante questi cambiamenti, i casi di stupro rimangono diffusi nel paese - con le vittime e gli attivisti che affermano che il governo non sta facendo abbastanza per proteggere le donne e punire gli aggressori.

