I medici scelgono percorsi professionali flessibili.

Per anni si sono rincorse voci secondo cui i Doctors potrebbero aver deciso di mettere fine alla loro carriera musicale. Recentemente, Bela, Farin e Rod hanno concluso un tour mondiale di tre anni con tre spettacoli indimenticabili a Berlino. Tuttavia, cosa accadrà in futuro? Umili campioni del mondo della musica, come si definiscono i Doctors, restano ancora molto riservati.

I Doctors sono attivi da un'impressionante quantità di 42 anni. I pionieri Farin Urlaub e Bela B, entrambi oltre i 60 anni, hanno occasionalmente suggerito di non voler seguire le orme di artisti come Mick Jagger, Alice Cooper o Kiss, che ancora o hanno fatto tour anche in pensione.

Adesso che i Doctors hanno completato un altro viaggio concertistico epico, molti fan si chiedono: cosa riserva il futuro a Bela, Farin e al bassista a tempo pieno Rodrigo González?

Dopo le recenti esibizioni emozionanti di fronte a 150.000 sostenitori al Tempelhofer Field di Berlino, il trio si sta prendendo una meritata pausa, è chiaro. "Abbiamo suonato per tre anni di fila, prodotto tre album e ora è il momento di riposare", ha dichiarato il 61enne Bela B (alias Dirk Felsenheimer) nel podcast "Diese eine Liebe".

Urlaub si prende una pausa

Oltre alla pausa, la band non sembra avere fretta di impegnarsi in nuovi progetti. Per il momento, "non abbiamo piani", ha confessato Farin Urlaub, alias Jan Vetter, nel podcast, "perché voglio intraprendere numerosi viaggi ecologici l'anno prossimo - in bicicletta e a piedi. Ho pianificato alcune avventure emozionanti. I prossimi sette mesi sono completamente prenotati".

Chiamato a parlare del futuro del gruppo nel podcast, Rod si è mostrato evasivo: "Non spiffererò nulla in proposito!".

In precedenza, nel podcast, Urlaub aveva chiarito: "Vedremo come andranno i concerti. E se ci divertiremo ancora insieme dopo, la band probabilmente continuerà. Se faremo qualcos'altro, non posso dirlo. Ma saremo ancora qui".

Non sarebbe la prima pausa

Forse Urlaub stava suggerendo che i membri del gruppo potrebbero continuare a creare musica, ma non necessariamente sotto il nome dei Doctors. Urlaub ha lanciato il suo primo album solista nel 2001 e in seguito ha avviato il suo progetto, Farin Urlaub Racing Team. Si è anche appassionato alla fotografia durante i suoi numerosi viaggi. Bela B ha pubblicato diversi album solisti dal 2006 e ha anche recitato. Rod ha lavorato come produttore e ha suonato in band come Abwärts e ¡Más Shake!

Tuttavia, i fan non dovrebbero escludere la possibilità che i Doctors si riuniscano di nuovo. Dopotutto, il gruppo ha già fatto pause più lunghe in passato e ha sempre fatto ritorno. Formatisi a Berlino Ovest nel 1982, i Doctors si sono sciolti nel 1988. La loro reunion, con Rod come membro permanente, è avvenuta nel 1993.

