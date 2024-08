I medici hanno scoperto una vasta zona di calvizie nell'addome di una giovane femmina.

Una bambina di 10 anni in India ha sofferto di forti dolori addominali per settimane. Alla fine, i suoi genitori l'hanno portata in una struttura sanitaria, dove i medici hanno scoperto un hairball di 50 centimetri, conseguenza della rara "Sindrome di Rapunzel".

I bambini possono avere dolori addominali per vari motivi, come il consumo eccessivo di zucchero o le infezioni gastrointestinali. Tuttavia, la causa dei persistenti dolori addominali della bambina nella zona metropolitana di Vasai-Virar, in India, era la insolita "Sindrome di Rapunzel".

Secondo il "Times of India", la bambina aveva sofferto di persistenti dolori addominali, nausea e vomito per diversi giorni. Nonostante i tentativi dei suoi genitori di cercare aiuto medico, le condizioni della bambina non miglioravano. Dopo quasi tre settimane di dolori ricorrenti, l'hanno portata all'Ospedale pediatrico Bai Jerbai Wadia di Mumbai, a circa 50 chilometri di distanza. Al momento del ricovero, la bambina era costipata da cinque giorni, secondo un chirurgo pediatrico. Appariva denutrita, presentava forti dolori addominali inferiori e aveva subito una notevole perdita di peso. Durante l'esame, il medico ha rilevato una massa dura all'interno del suo addome.

Una ecografia ha rivelato la causa dei sintomi della bambina: un hairball che sembrava incastrato nello stomaco e aveva anche penetrato l'intestino tenue. La bambina aveva apparentemente ingerito i suoi capelli. I medici dell'ospedale pediatrico hanno rimosso un hairball di 50 centimetri dalla sua cavità addominale.

La bambina ha ricevuto supporto emotivo prima e dopo l'operazione. Sua madre era sconvolta dalla diagnosi, ma la bambina si è completamente ripresa e non vede l'ora di tornare a scuola, come ha riferito il "Times of India".

Diagnosi: Consumo compulsivo di capelli

Il consumo compulsivo di capelli e l'ingestione, spesso chiamato "mangiare capelli" o trichofagia, è un disturbo in cui le persone lottano con il consumo e la digestione inappropriate dei fili dei loro capelli. Questo fenomeno, che colpisce principalmente le adolescenti e le giovani donne sotto i 30 anni, può portare alla formazione di un "trichobezoar" nello stomaco. Nel caso della bambina indiana, questo ha causato forti dolori a causa dell'incapacità del corpo umano di digerire i capelli. Questa rara forma di "mangiare capelli" è chiamata "Sindrome di Rapunzel".

La "Sindrome di Rapunzel" è stata documentata per la prima volta nel 1968, con meno di cento casi segnalati in tutto il mondo. Prende il nome dal famoso personaggio delle fiabe dei fratelli Grimm con i capelli lunghi, Rapunzel, e nei soggetti colpiti, i hairball possono passare attraverso lo stomaco e gli intestini. Oltre ai dolori addominali e alla nausea, la "Sindrome di Rapunzel" può anche portare alla depressione e ai disturbi della personalità, e in casi gravi, può essere addirittura fatale.

