I medici della Charité prendono una decisione scoraggiante per il benessere della loro istituzione

Un gruppo di giornalisti di "Stern" e RTL ha indagato: ci sono serie preoccupazioni tra il personale medico della Charité di Berlino riguardo alle cure dei pazienti. Circa l'80% del personale medico valuta la qualità delle cure con un punteggio di 4 o inferiore.

Molti medici della Charité di Berlino sembrano insoddisfatti della sicurezza dei pazienti nell'istituzione tedesca rinomata in tutto il mondo. Un'indagine non pubblicata rivela che più dell'80% dei più di 200 professionisti sanitari coinvolti nella ricerca critica aspramente la qualità delle cure, assegnandole punteggi di 4, 5 o 6. Questa informazione è stata fornita da "Stern" e RTL.

Per diversi mesi, una squadra di giornalisti ha scoperto problemi nella clinica e ha avuto accesso a due indagini che mostrano una discrepanza tra le condizioni dichiarate e quelle reali. L'indagine interna, condotta tra i professionisti sanitari di diversi livelli e dipartimenti in numerosi ospedali, ha chiesto del stato attuale delle cure dei pazienti alla Charité.

Chiedendo di valutare la qualità delle cure dei pazienti nelle attuali condizioni di lavoro, il 44% ha risposto "insoddisfacente" e l'8% "insufficiente" - più della metà ha assegnato un punteggio di 5 o 6. Solo un medico ha valutato "molto buona", mentre il 29% ha risposto "soddisfacente".

Gli studenti di medicina evitano la Charité

Una seconda indagine condotta dal sindacato medico Marburger Bund ha chiesto il feedback a più di 200 studenti di medicina nel loro anno pratico sulle loro esperienze negli ospedali di Berlino. Circa la metà di loro ha lavorato nelle stazioni della Charité. Più della metà di loro non consiglierebbe la Charité come ospedale didattico ai loro colleghi. Tra quelli che hanno lavorato in altri ospedali di Berlino, il contrario è vero: più della metà consiglia i loro ospedali. In totale, solo il 10% si sente preparato per la vita professionale. Peter Bobbert, presidente dell'associazione statale di Berlino/Brandeburgo del Marburger Bund, ha descritto i risultati come "sorprendenti" e "non si possono nascondere".

Il rappresentante legale della Charité, in risposta a una richiesta di "Stern" e RTL, ha dichiarato che le due indagini non erano note alla Charité e i loro risultati non erano rappresentativi. Inoltre, hanno fatto notare i regolari classifiche internazionali che collocano la Charité tra i migliori ospedali.

La Charité, insieme ad altri grandi ospedali, dovrebbe trarre beneficio finanziario dalle riforme ospedaliere attualmente formulate dal Ministro federale della Salute Karl Lauterbach. Ha un personale di circa 5700 medici e ricercatori.

