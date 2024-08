- I media: l' Eintracht di Francoforte è interessata a Torunarigha

Dopo il presunto ritiro di Konstantinos Koulierakis, Eintracht Frankfurt sarebbe interessata all'acquisto dei servizi di Jordan Torunarigha. Secondo un report di "Bild" del giovedì, il difensore di KAA Gent è sulla lista dei possibili sostituti di Willian Pacho, che è passato a Parigi.

Torunarigha è cresciuto nelle giovanili dell'Hertha BSC Berlin e ha giocato per i berlinesi fino al 2022, prima di trasferirsi in Belgio. Oltre a Frankfurt, anche TSG 1899 Hoffenheim e diversi club italiani sarebbero interessati al giocatore mancino. Secondo le informazioni di "Bild", il prezzo del trasferimento sarebbe compreso tra i tre e i quattro milioni di euro. Il contratto di Torunarigha con il Gent scade alla fine del 2025.

Come "Bild" ha ulteriormente riferito, Koulierakis sarebbe optato per il VfL Wolfsburg, nonostante avesse raggiunto un accordo con Eintracht Frankfurt per il trasferimento dal PAOK Saloniki.

