- I media: il prossimo trasferimento di Hoffenheim è stato annunciato.

Al Bundesliga club calcistico TSG Hoffenheim, secondo quanto riportato da più fonti dei media, un secondo trasferimento sembra essere sfumato in soli due giorni. Armel Bella-Kotchap, del neoarrivato della Premier League inglese FC Southampton, avrebbe fallito il controllo medico obbligatorio, secondo "Bild" e "Kicker" di mercoledì. Il giorno prima, il trasferimento di Oumar Solet (RB Salzburg) era anche saltato all'ultimo ostacolo. Il TSG Hoffenheim si è rifiutato di commentare il possibile fallimento del trasferimento di Bella-Kotchap quando contattato.

Tutte le parti coinvolte erano apparentemente d'accordo: il TSG Hoffenheim avrebbe dovuto pagare circa 12 milioni per il giocatore della nazionale tedesca Under 21, che ha recentemente giocato in prestito ad Eindhoven, e il 22enne ex giocatore del Bochum avrebbe dovuto ricevere un contratto a lungo termine nella Kraichgau. Secondo i media, anche il trasferimento di Solet è fallito dopo il controllo medico.

La serie negativa del TSG 1899 Hoffenheim con i trasferimenti continua, poiché un'altra trattativa sembra essere saltata. Allo stesso modo, altri club della Bundesliga potrebbero incontrare difficoltà nel concludere i loro trasferimenti a causa di problemi medici imprevisti.

