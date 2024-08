I media hanno ricevuto i file della campagna di Trump, ma hanno scelto di non pubblicarli.

L'individuo, che si è identificato solo come "Robert", ha inviato un vasto archivio di documenti privati provenienti dall'operazione di Donald Trump alla campagna a giornalisti di Politico, The New York Times e The Washington Post.

A partire dal 22 luglio, Politico ha riferito di aver iniziato a ricevere email da un indirizzo AOL che conteneva comunicazioni interne di un alto dirigente della campagna Trump e un dossier di ricerca che la campagna aveva preparato sul candidato alla vicepresidenza dell'Ohio, il senatore JD Vance. Il dossier includeva ciò che la campagna Trump aveva identificato come possibili vulnerabilità di Vance. Politico è stato anche inviato parti di un documento di ricerca su Florida Sen. Marco Rubio, che era stato tra i contendenti per unirsi a Trump nel biglietto repubblicano.

The Times e The Post hanno poi riferito di aver ricevuto una simile cache, compreso un documento di 271 pagine su Vance datato 23 febbraio e contrassegnato come "riservato e confidenziale", che i mezzi di comunicazione hanno detto essere basato su informazioni pubblicamente disponibili.

Ma nonostante la ricezione dei file della campagna sensibili, i tre mezzi di comunicazione hanno scelto di non pubblicare relazioni sul materiale che avevano ricevuto, anche se la persona suggeriva di avere ancora una varietà di documenti aggiuntivi "dai documenti legali e giudiziari della campagna alle discussioni interne".

"Gli editori di Politico hanno preso una decisione, in base alle circostanze come le nostre redazioni le hanno comprese in quel momento, che le domande sulle origini dei documenti e come sono arrivati ​​alle nostre attenzioni erano più importanti del materiale contenuto in quei documenti", ha dichiarato Brad Dayspring, portavoce di Politico, in una dichiarazione a CNN.

Invece, il primo segno pubblico di qualsiasi rilascio di informazioni private è arrivato sabato, quando la campagna Trump ha reso pubblico l'annuncio di essere stata hackerata, puntando il dito contro gli operativi iraniani.

"Questi documenti sono stati ottenuti illegalmente da fonti straniere ostili agli Stati Uniti, con l'intenzione di interferire con le elezioni del 2024 e seminare il caos in tutto il nostro processo democratico", ha dichiarato Steven Cheung, portavoce della campagna Trump.

Il lunedì CNN ha riferito che l'FBI e altri investigatori stavano indagando sulla presunta violazione della sicurezza, che fonti hanno detto essere stata causata dal compromesso dell'account di posta elettronica personale di un repubblicano di lungo corso e operatore di Trump, Roger Stone.

L'Iran ha negato le accuse e il governo degli Stati Uniti non ha ufficialmente incolpato Teheran per l'hacking, ha detto una fonte a CNN, aggiungendo che le tecniche degli hacker erano simili a quelle utilizzate dagli operativi iraniani.

Ma mentre l'incidente di hacking, che si è verificato a giugno, ha scatenato un turbine nella campagna Trump, nell'FBI e in Microsoft, i tre mezzi di comunicazione che avevano ricevuto i file hanno deciso di non pubblicare informazioni dalla cache. La decisione ha segnato un'inversione di tendenza rispetto alle elezioni del 2016, quando i mezzi di comunicazione hanno riferito con ansia storie imbarazzanti e dannose sulla campagna di Hillary Clinton dopo che i Russian hackers avevano rubato una cache di email dal Comitato Nazionale Democratico, pubblicandole sul sito web Wikileaks.

La decisione ha sottolineato la sfida che i mezzi di comunicazione affrontano quando vengono presentati con informazioni potenzialmente ottenute da mezzi loschi e gli standard di pubblicazione in evoluzione delle redazioni dopo le elezioni del 2016, durante le quali gli sforzi di disinformazione russa sono stati visti come un ruolo chiave nella vittoria di Trump. Nel corso della campagna per le elezioni del 2020, le redazioni si sono trovate di fronte a un altro dilemma quando il contenuto del laptop di Hunter Biden è stato offerto ai mezzi di comunicazione, con la maggior parte che ha rifiutato di pubblicare il suo contenuto per timore di un possibile sforzo di disinformazione russa.

"Come per qualsiasi informazione che riceviamo, teniamo conto dell'autenticità dei materiali, dei motivi della fonte e valutiamo l'interesse pubblico nel prendere decisioni su cosa, se del caso, pubblicare", ha dichiarato un portavoce del Washington Post a CNN martedì.

Un portavoce del New York Times ha rifiutato di commentare, dicendo che il giornale non discute delle decisioni editoriali sulla copertura in corso.

Trump martedì ha minimizzato l'importanza dell'hacking, definendo i materiali "informazioni noiose".

"Sono stato informato e molte persone pensano che sia l'Iran, probabilmente è così", ha detto Trump in un'intervista a Univision. "Penso che siano informazioni piuttosto noiose e sappiamo più o meno cosa sono, non sono informazioni molto importanti".

Durante la campagna del 2016, il candidato alla presidenza Trump aveva pubblicamente incoraggiato l'hack e il rilascio di email imbarazzanti su Clinton, che erano emerse poco dopo che era stato scoperto un video in cui Trump si vantava di aver aggredito sessualmente le donne.

"Russia, se stai ascoltando, spero che tu possa trovare i 30.000

"Da una prospettiva etica, i giornalisti dovrebbero chiedersi: chi trae beneficio da questa rivelazione? Il ruolo dei media è agire in modo indipendente in questa situazione," ha detto Kirtley a CNN. "Ancora una volta, la lealtà dei giornalisti dovrebbe essere verso il pubblico, non verso un partito politico o un candidato."

Tuttavia, alcuni hanno criticato la decisione dei mezzi di informazione di ritardare la pubblicazione dei file come ipocrita, dopo aver riferito nel 2016 delle email del Comitato Nazionale Democratico ottenute da hacker russi, anche se rimaneva incerto se alcuni materiali potessero ancora essere pubblicati.

"Sul serio, il doppio standard qui è incredibile. Per tutte le chiacchiere negli interviste, sarebbe bello che le persone che prendono queste decisioni siano responsabili di fronte al pubblico," ha scritto Neera Tanden, consigliera sulla politica interna del Presidente Biden, martedì su X. "Adesso ammettono di aver sbagliato nel 2016 o la regola è che i materiali hackerati vengono usati solo quando fanno male ai Democratici? Non c'è via di mezzo."

Mentre rimane incerto chi sia "Robert", le organizzazioni di stampa sembrano mostrare di aver imparato dalle lezioni degli ultimi dieci anni, offrendo un approccio più cauto agli hackeraggi e alle operazioni di influenza statali.

"Questo episodio probabilmente riflette il fatto che le organizzazioni di stampa non si butteranno su qualsiasi hack che arriva e viene etichettato come 'esclusivo' o 'dietro le quinte' e lo pubblicheranno solo per il gusto di pubblicarlo," ha detto il direttore esecutivo del Washington Post, Matt Murray, al giornale. Invece, "tutte le organizzazioni di stampa in questo caso hanno fatto un passo indietro e hanno pensato a chi fosse probabile che stesse leaking i documenti, quali fossero i motivi dell'hacker e se questo fosse veramente degno di notizia o meno."

Il quotidiano Politico, che era uno dei destinatari, ha iniziato a riferire sui documenti ricevuti dal 22 luglio. Diversi organismi mediatici, tra cui il New York Times e CNN, hanno riconosciuto di aver ricevuto documenti simili legati alla campagna Trump.

