I media di destra lanciano una raffica di attacchi contro Tim Walz nella corsa per definire il candidato alla vicepresidenza

Da ore successive alla nomina di Tim Walz come candidato alla vicepresidenza da parte di Kamala Harris, le figure di spicco dei media di destra hanno scatenato una vera e propria offensiva contro il governatore del Minnesota, cercando di definirlo e screditarlo con ogni mezzo possibile, con sole 90 giornilefti alle elezioni.

ISCRIVITI PER RICEVERE LE NOTIZIE PIÙ RELIABLES

Un resoconto quotidiano dell'evoluzione del panorama dei media con reportage e analisi intransigenti. Iscriviti qui alla newsletter di Reliable Sources.

Martedì, Walz è stato dipinto come un "radicale" di sinistra, fuori dal mondo reale degli americani comuni; è stato criticato per non aver controllato i manifestanti di Black Lives Matter, che avrebbero dato fuoco alle città del Minnesota senza conseguenze; e accusato di essere "groomed by the Chinese" dopo aver trascorso la luna di miele in Cina.

La Fox News, come al solito, ha guidato l'attacco, dedicando un segmento dopo l'altro all'assalto al carattere di Walz.

Sean Hannity ha aperto il suo programma sostenendo che la scelta di Walz da parte di Harris - che ha definito il "governatore più a sinistra degli Stati Uniti" - dimostrava che era il candidato democratico più estremo della storia. Hannity non solo ha attaccato Walz con una serie di descrizioni negative, ma ha anche criticato il suo modo di fare, definendolo "molto strano". Nel frattempo, altri personaggi del MAGA Media, senza alcuna auto-riflessione o prove, hanno cercato di screditare il biglietto democratico sostenendo che Walz era stato scelto al posto di Josh Shapiro solo perché il governatore della Pennsylvania era ebreo.

"È stato escluso perché è ebreo", ha dichiarato Jeanine Pirro su Fox, citando la sua posizione sulla guerra a Gaza. "E il problema ora è che stanno accontentando l'ala di Hamas del partito democratico".

Come se fosse stato Trump a cenare al Mar-a-Lago con il negazionista dell'Olocausto Nick Fuentes e il rapper adoratore di Hitler Kanye West, tra gli altri momenti in cui ha abbracciato il nazionalismo bianco nel corso degli anni.

L'ampia gamma di attacchi contro Walz ha evidenziato le difficoltà del GOP nel trovare una linea di attacco efficace contro la campagna di Harris. Da quando ha assunto il ruolo di candidato democratico di punta a luglio, i media di destra hanno faticato a presentare una narrazione coerente contro di lei. Invece, hanno optato per una serie di commenti offensivi, definendo Harris una "candidata DEI" e prendendo in giro la sua risata, tra gli altri attacchi. Rimane da vedere se la campagna Trump riuscirà a stabilire una strategia chiara e coerente per definire Harris e Walz. Anche se in precedenza Trump si era concentrato sull'età e sulla resistenza del presidente Joe Biden, ha faticato a creare una narrazione convincente contro il suo nuovo rivale democratico.

E se la copertura disordinata dei media di destra di martedì indica qualcosa, suggerisce che Trump e i suoi alleati stanno incontrando una sfida formidabile nel riunirsi intorno a una strategia unificata mentre il tempo stringe verso il giorno delle elezioni.

Leggi anche: