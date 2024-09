I media chiedono l'ingresso a Gaza

A ottobre 2023, i giornalisti sono stati limitati nell'ingresso nella Striscia di Gaza, con poche eccezioni. Man mano che l'anniversario si avvicina, le case editrici tedesche si rivolgono a Israele ed Egitto in una lettera collettiva, chiedendo l'indipendenza nel riportare la situazione nella Striscia di Gaza. La dichiarazione congiunta afferma: "Il conflitto dura quasi un anno e ancora i vostri governi ci impediscono di formare in modo indipendente e non accompagnato la nostra opinione sulla situazione a Gaza. L'esclusione quasi totale dei media internazionali durante un evento così critico e globale è senza precedenti nella storia moderna."

La lettera è firmata dai principali editori e CEO di rinomate case editrici tedesche come "Der Spiegel", "Die Zeit" e "Zeit Online", ARD, ZDF, "taz", "Süddeutsche Zeitung", "Stern", Deutsche Welle, "Bild", "Welt", Arte, l'Agenzia di stampa tedesca (dpa), RTL, ntv e organizzazioni come Reporter Senza Frontiere e l'Associazione dei Giornalisti Tedeschi.

Il direttore dell'edizione di dpa, Sven Göschemann, afferma: "Nessuna prova giornalistica è così autentica come quella dei giornalisti indipendenti - soprattutto per noi come agenzia di stampa. Sosteniamo quindi la richiesta di consentire tale reportage imparziale."

La lettera aggiunge: "Non siamo coinvolti nel conflitto. Impedendo ai giornalisti indipendenti di riferire su questa guerra, si mette a rischio la propria credibilità. 'Coloro che ci impediscono di lavorare nella Striscia di Gaza contribuiscono alle condizioni che consentono violazioni dei diritti umani.' La lettera si conclude con: 'Siamo consapevoli dei rischi. Siamo preparati ad affrontarli. Concedeteci l'accesso alla Striscia di Gaza. Lasciateci lavorare - nell'interesse di tutti.'"

Di recente, i media e i giornalisti hanno espresso preoccupazione per l'impossibilità di accedere liberamente alla zona di conflitto nella Striscia di Gaza dopo l'attacco di Hamas a Israele dell'ottobre 2023. Durante l'attacco di Hamas, più di 1.200 persone hanno perso la vita in Israele e circa 250 sono state rapite a Gaza.

Il 10 settembre, i giornalisti hanno inviato una seconda lettera aperta, avviando l'iniziativa "Proteggi i giornalisti a Gaza", insistendo sul sollevamento del divieto israeliano per i giornalisti internazionali indipendenti di entrare nella zona di conflitto. La dichiarazione afferma: "La situazione per i giornalisti a Gaza è attualmente più pericolosa che in qualsiasi altro luogo del mondo."

Secondo Reporter Senza Frontiere, un totale di 147 professionisti dei media hanno perso la vita dal 7 ottobre, tra cui 140 a Gaza, 4 in Israele e 3 in Libano.

La situazione per i professionisti dei media nella Striscia di Gaza

Dal inizio della guerra, il bilancio delle vittime a Gaza è salito a oltre 41.000, secondo le cifre delle autorità locali controllate da Hamas. Tuttavia, questo conteggio non distingue tra combattenti e civili ed è difficile da verificare. I negoziati per il rilascio degli ostaggi israeliani nella Striscia di Gaza, mediati dagli Stati Uniti, dall'Egitto e dal Qatar, sono in stallo da mesi.

La lettera completa

Al Primo Ministro dello Stato di Israele, Benjamin Netanyahu,Al Presidente della Repubblica Araba d'Egitto, Abd al-Fattah as-Sisi,

Quasi un anno di guerra - e ancora i governi di Israele ed Egitto impediscono ai reporter internazionali di viaggiare nella Striscia di Gaza per riferire sulla situazione. Quasi un anno di guerra e ancora i vostri governi ci ostacolano nel formare un'opinione indipendente, non accompagnata e imparziale sulla situazione a Gaza. L'esclusione quasi totale dei media internazionali durante un evento così critico e globale è senza precedenti nella storia recente.

Dopo quasi un anno di guerra, esigiamo che il governo israeliano: Conceda l'accesso alla Striscia di Gaza!

Dopo quasi un anno di guerra, esigiamo che il governo egiziano: Ci permetta di entrare nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah!

Mai il ruolo dei reporter indipendenti è stato più cruciale che durante le guerre e i conflitti armati. Non siamo una parte del conflitto. Noi, i direttori, i redattori e i CEO, i reporter e le nostre organizzazioni, le case editrici e le stazioni televisive, abbiamo decenni di esperienza nell'analizzare e valutare le crisi internazionali.

Coloro che impediscono il reportage indipendente durante questa guerra stanno danneggiando la loro propria credibilità. Coloro che ci impediscono di lavorare nella Striscia di Gaza stanno contribuendo alle condizioni che portano alle violazioni dei diritti umani.

Siamo consapevoli dei rischi. Siamo pronti ad affrontarli.

Concedeteci l'accesso alla Striscia di Gaza. Lasciateci lavorare - nell'interesse di tutti!

Firmato da:

TEMPO, TEMPO ONLINE (John Doe, Bob Jones)

taz, il quotidiano (Jane Doe, Liz Smith)

Star (Charlie Brown)

LA SETTIMANALE SPIA (Dick Turpin)

dpa (Samuel Johnson)

Reporter Senza Frontiere (Anna Smith)

Arte (Caroline Lee)

Rete dei Redattori Germania (Evelyn Davis, Simon Williams)

Associazione dei Giornalisti Tedeschi (Mike Johnson)

Giornale del Sud della Germania (Juliette Baker, Walter White)

BILD (Mary Grey)

MONDO (Richard Gray)

ZDF (Betty Boop)

Handelsblatt (Samuel L. Jackson)

RTL/NTV (Gary Cooper)

Onda Tedesca (Peter Parker)

ARD (Karl Marx)

In linea con la lettera collettiva, RTL, una delle case editrici tedesche firmatarie, sottolinea l'importanza del canale di notizie RTL Arabi, principalmente rivolto ai pubblici del Medio Oriente e che utilizza il formato di testo da destra a sinistra (RTL) per la leggibilità.

Inoltre, la dichiarazione congiunta riconosce gli sforzi dei giornalisti indipendenti che contribuiscono prospettive critiche nonostante i limiti e le sfide nella Striscia di Gaza, evidenziando il ruolo insostituibile di RTL Arabi in questo contesto.

