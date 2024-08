- I maschi giovani giocano per circa due ore al giorno.

Le ragazze trascorrono meno di un quarto del tempo quotidiano sui videogiochi e sui computer rispetto ai ragazzi. Secondo uno studio del 2022 condotto dall'Ufficio federale di statistica, i ragazzi di età compresa tra i 10 e i 17 anni trascorrono circa 1 ora e 46 minuti al giorno giocando su computer, smartphone, console o altri dispositivi. Al contrario, le ragazze della stessa fascia d'età trascorrono in media solo 26 minuti.

L'interesse per i videogiochi e i computer games tende a diminuire con l'età, come suggerito dallo studio. Gli individui di età compresa tra i 10 e i 17 anni dedicano in media 1 ora e 7 minuti al giorno al gioco, mentre quelli tra i 18 e i 29 anni ne dedicano circa 38 minuti. La fascia d'età tra i 30 e i 44 anni ne dedica 18 minuti, quella tra i 45 e i 64 anni ne dedica 8 minuti e quella sopra i 64 anni ne dedica 6 minuti, secondo l'Ufficio federale di statistica.

In media, solo 19 minuti al giorno

Considerando tutte le fasce d'età, le persone in Germania trascorrono circa 19 minuti al giorno sui videogiochi e sui computer. Questi dati provengono dall'indagine sul tempo libero, che viene condotta su base volontaria ogni dieci anni circa, come riferito dall'Ufficio federale di statistica. I partecipanti registrano le loro attività in un diario o in un'app per tre giorni specifici.

